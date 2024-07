F1: Haas confirma contratação de Oliver Bearman para 2025

Haas confirmou nesta quinta-feira (04) que seu piloto reserva e membro da Academia da Ferrari, Oliver Bearman, correrá como titular da equipe americana na temporada 2025 da confirmou nesta quinta-feira (04) que seu piloto reserva e membro da, correrá como titular da equipe americana na temporada 2025 da Fórmula 1

O jovem britânico era cotado para a vaga há muito tempo, especialmente após sua impressionante estreia na F1 no GP da Arábia Saudita, onde terminou em sétimo lugar para a Ferrari, sendo colocado de última hora para substituir Carlos Sainz.

Falando sobre seu contrato, Bearman descreveu como "incrível" pensar que agora ele é um piloto de F1 de fato.

"É difícil expressar em palavras o quanto isso significa para mim", disse ele. "Dizer em voz alta que serei um piloto de F1 pela Haas me deixa imensamente orgulhoso. Ser uma das poucas pessoas que conseguem fazer o que sonhavam quando crianças é algo realmente incrível".

"Para Gene [Haas], Ayao [Komatsu] e todos da Haas, obrigado por acreditarem em mim e por confiarem em mim para representar sua equipe".

Tendo realizado vários treinos para a Haas tanto no ano passado quanto neste, além de ter vencido na F2, a equipe americana não tem dúvidas de que o britânico tem o que é preciso para ser bem-sucedido.

Chefe da equipe, Ayao Komatsu, disse: "É emocionante poder dar a um jovem piloto tão talentoso como Oliver Bearman seu primeiro lugar em tempo integral na F1. Ele se tornou um piloto incrivelmente maduro sob a orientação da Ferrari e o mundo viu isso com os próprios olhos quando ele foi chamado no último minuto para competir no GP da Arábia Saudita".

"Oliver provou que estava mais do que pronto para a tarefa, e vimos isso por nós mesmos, usando-o nos carros da Haas em nossas sessões de TL1 nas duas últimas temporadas. Estamos ansiosos para desenvolvê-lo ainda mais como piloto e colher os benefícios de seu talento - tanto dentro quanto fora do carro".

Além de correr nos treinos livres da Haas em Silverstone neste fim de semana, Bearman também participará do TL1 na Hungria, no México e em Abu Dhabi. Bearman é membro do programa de jovens pilotos da Ferrari desde o final de 2021, tendo vencido a F4 Italiana.

Em 2022, ele terminou em terceiro na F3 pela Prema, antes de subir para a F2 no ano passado. Ele conquistou quatro vitórias, terminando em sexto no campeonato, enquanto este ano, após uma vitória na corrida de sprint na Áustria no último fim de semana, ele está em 14º lugar.

Embora a Haas tenha anunciado Bearman, ainda não decidiu quem será seu companheiro de equipe em 2025. Ela tem sido fortemente associada a Esteban Ocon, que está deixando a Alpine no final desta temporada, mas o francês também é candidato à Williams.

Valtteri Bottas também pode ser uma possibilidade, enquanto o atual piloto Kevin Magnussen espera que a melhora de seus resultados possa convencer a Haas a lhe dar outro contrato.

