Chefe da Renault manda recado para Ricciardo em anúncio: "Unidade e comprometimento são valores essenciais para a equipe"

Nesta quinta-feira, foi confirmado que Daniel Ricciardo vai deixar a Renault depois de dois anos, e terá como destino para 2021 a McLaren, substituindo Carlos Sainz, que vai ocupar a vaga de Sebastian Vettel na Ferrari na Fórmula 1. E a saída do australiano não deixou seu chefe na equipe francesa muito feliz.

"Dentro do contexto sem precedentes da temporada 2020, as discussões feitas com Daniel Ricciardo sobre uma renovação de seu contrato para além de 2020 não foram bem sucedidas", diz o comunicado divulgado pela Renault.

Cyril Abiteboul, chefe da equipe, não fez referência a Ricciardo em sua fala sobre o anúncio, mas mandou um recado indireto ao piloto, ao destacar o valor de lealdade para a equipe no futuro.

"Em nosso esporte, particularmente na extraordinária situação atual, confiança recíproca, unidade e comprometimento são, mais do que nunca, valores essenciais para a equipe", disse Abiteboul. "Estou confiante que na temporada de 2020 vamos conquistar ainda mais juntos. Nossa ambição e estratégia continua a mesma.

Ricciardo chocou o paddock ao trocar a Red Bull pela Renault no final da temporada de 2018, tornando-se um dos pilotos mais bem pagos do grid.

A mudança era parte de um plano a longo prazo da Renault visando um retorno ao topo do grid da F1, buscando vitórias em corridas e a luta pelo campeonato com a introdução do novo regulamento.

Ricciardo teve uma primeira temporada difícil com a Renault, com a equipe não conseguindo manter sua posição como a primeira do pelotão do meio e também não reduziu a diferença para as equipes da ponta, como esperava.

A equipe acabou terminando o mundial de construtores em quinto, perdendo para a McLaren, que usa motores Renault e Ricciardo teve como melhor resultado um quarto lugar em Monza.

Isso levou a algumas preocupações sobre o potencial a longo prazo do projeto da Renault, mas a montadora francesa se mantinha comprometida com Ricciardo para além de 2020. Mas a saída de Vettel fez o mercado se mexer rapidamente e Ricciardo foi conquistado pela McLaren para correr com Lando Norris a partir de 2021.

"Fico muito feliz pelo meu tempo com a Renault e como fui aceito pela equipe", disse Ricciardo no Twitter após o anúncio. "Mas ainda não terminamos e mal posso esperar para voltar ao grid esse ano. Meu próximo capítulo ainda não chegou, então vamos terminar esse com tudo. Obrigado!".

O anúncio deixa uma vaga em aberto para a Renault em 2021 para correr ao lado de Esteban Ocon.

Um nome cotado para a vaga é do bicampeão Fernando Alonso, devido ao fato do piloto estar livre. O espanhol venceu seus dois títulos com a Renault em 2005 e 2006, e teve mais uma passagem pela equipe em 2008 e 2009 após uma polêmica temporada pela McLaren.

Recentemente, Abiteboul falou sobre a possibilidade de promover um dos pilotos da Academia para a F1, um objetivo que poderia ser concretizado em 2021. Atualmente, a Renault tem os pilotos Guanyu Zhou e Christian Lundgaard correndo na F2.

GALERIA: Relembre os carros da Renault na F1

Galeria Lista 1977: Renault RS01 1 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Piloto: Jean-Pierre Jabouille 1978: Renault RS01 2 / 22 Foto de: LAT Images Piloto: Jean-Pierre Jaboullie 1979: Renault RS10 3 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Rene Arnoux, Jean-Pierre Jabouille 1980: Renault RE20 4 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Rene Arnoux, Jean-Pierre Jaboullie 1981: Renault RE30 5 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Rene Arnoux, Alain Prost 1982: Renault RE30 6 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Rene Arnoux, Alain Prost 1983: Renault RE40 7 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Eddie Cheever, Alain Prost 1984: Renault RE50 8 / 22 Foto de: Jean-Philippe Legrand Pilotos: Philippe Streiff, Patrick Tambay, Derek Warwick 1985: Renault RE60 9 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Francois Hesnault, Patrick Tambay, Derek Warwick 2002: Renault R202 10 / 22 Foto de: Renault F1 Pilotos: Jenson Button, Jarno Trulli 2003: Renault R23 11 / 22 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Jarno Trulli 2004: Renault R24 12 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Fernando Alonso, Jarno Trulli, Jacques Villeneuve 2005: Renault R25 13 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella 2006: Renault R26 14 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella 2007: Renault R27 15 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Giancarlo Fisichella, Heikki Kovalainen 2008: Renault R28 16 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Nelsinho Piquet 2009: Renault R29 17 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Nelsinho Piquet e Romain Grosjean 2016: Renault R.S.16 18 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Kevin Magnussen, Jolyon Palmer 2017: Renault R.S.17 19 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Nico Hülkenberg, Jolyon Palmer, Carlos Sainz Jr. 2018: Renault R.S.18 20 / 22 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pilotos: Nico Hülkenberg, Carlos Sainz Jr. 2019: Renault R.S.19 21 / 22 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images Pilotos: Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo 2020: Renault R.S.20 22 / 22 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Pilotos: Daniel Ricciardo e Esteban Ocon

