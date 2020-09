Desde que a saída de Sebastian Vettel da Ferrari foi confirmada em maio, o tetracampeão da Fórmula 1 se manteve tranquilo sobre seu futuro.

O desejo dos fãs da F1 e, naturalmente, da imprensa, de saber sobre seus próximos passos sempre foi correspondido com compostura da parte de Vettel. Ele sempre deixou claro que não era uma decisão a ser tomada rapidamente.

"Não tenho pressa", disse. "Quero garantir que estou tomando a decisão correta para mim. Na medida do possível, quero controlar e garantir que a conclusão para mim é a correta".

Após o anúncio da saída de Sergio Pérez da Racing Point no final da temporada, feito na tarde da última quarta (09), a confirmação de Vettel parecia iminente. A especulação sobre sua ida à Aston Martin em 2021 estava por aí há alguns meses.

E na manhã da quinta, o segredo mal-guardado da F1 se tornou oficial: Vettel irá para a Aston Martin a partir de 2021 em um acordo de múltiplas temporadas.

Isso marca uma grande mudança de ritmo para Vettel, após uma década correndo com as principais equipes da F1, Red Bull e Ferrari. Mas esse não é simplesmente um caso de encontrar um local para prolongar sua carreira na F1.

A Aston Martin também pode oferecer para Vettel o próximo passo perfeito para ele seguir escrevendo sua história na F1.

"É uma nova aventura para mim, com uma marca lendária. Eu fiquei impressionado com os resultados conquistados pela equipe neste ano e acredito que o futuro pode ser ainda melhor".

"A energia e o comprometimento de Stroll com o esporte é inspirador e eu acredito que podemos construir algo muito especial juntos".

Essas não são apenas palavras em um comunicado. Há um comprometimento real de Stroll visando tornar a Aston Martin em uma história de sucesso na F1, com a contratação de um tetracampeão sendo apenas o capítulo mais recente disso.

A construção de uma nova fábrica em Silverstone e a atualização do espaço atual mostra que essa é uma equipe que não terá medo de gastar e buscar o limite do teto orçamentário. Pode não ter atualmente os recursos de uma Red Bull ou de uma Ferrari, mas há a construção de algo que pode dar certo.

Apenas isso já é suficiente para atrair Vettel. Quando ele assinou com a Ferrari em 2015, o objetivo era ter uma equipe construída ao seu redor, do mesmo modo como foi com Michael Schumacher no início dos anos 2000. Mas esses planos nunca se concretizaram e as atenções se voltaram a Charles Leclerc em meio ao seu surgimento em 2019, deixando Vettel com uma função além de ser apenas um piloto.

Na Aston Martin, Vettel será muito mais do que isso. Ele deve ser o líder desde o início, ajudando o jovem Lance Stroll a seguir com a boa fase iniciada em 2020. Por mais experiente que Pérez possa ser, ele não esteve em operações capazes de lutar por campeonatos nos últimos 10 anos. Vettel sim. E essa contribuição tem um valor enorme.

Todos esses são motivos por trás de Vettel buscar esse próximo passo na F1. Ele será mais valioso e central no projeto da Aston Martin na F1 em comparação ao seu papel atual na Ferrari. Ele não vai apenas ser quisto. Ele será necessário.

Aos 33, Vettel ainda está longe de uma idade para aposentar-se. Apesar de ter sugerido anteriormente que poderia tirar um ano sabático em 2021 ou se aposentar completamente, isso era algo que poucos defendiam para ele.

Por mais difícil que seu último ano na Ferrari tem se mostrado, ele deu poucos sinais de jogar a toalha com a equipe de Maranello. É um atestado de seu caráter, que o levou a ser muito elogiado por Lewis Hamilton, que defendeu que o rival merecia seguir na F1.

Não é apenas o apelo de construir um projeto novo na F1 que intrigou Vettel. É também a chance de trazer sucesso para uma marca como a Aston Martin, que tem uma rica herança no esporte a motor. Vettel é viciado na história da indústria e dos carros, mesmo com ele desviando de uma pergunta na Hungria sobre seu carro favorito do espião James Bond, então a chance de fazer parte da Aston Martin de Stroll se mostrou muito atrativa.

Há também um ganho a curto prazo para Vettel. Em vez de seguir com uma Ferrari que vem sofrendo na temporada 2020, se unir à Aston Martin pode significar um passo adiante em termos de performance pura, já que a equipe está duas posições e 21 pontos acima no Mundial de Construtores.

A "Mercedes rosa" pode ser controversa, mas não tem como negar que é um carro rápido, e com a manutenção dela para 2021, Vettel terá a chance de andar com o RP20. Sabendo que ele tem apenas mais nove corridas com a problemática Ferrari SF1000, Vettel terá uma paz maior para concluir o ano.

Por mais que se unir à Aston Martin seja uma questão de pensar a longo prazo, com o sucesso real longe de vir antes do novo regulamento, o mesmo teria sido real caso ficasse na Ferrari. Então nesse caso a perda não é enorme.

As coisas parecem ser mais simples para Vettel na Aston Martin. A política interna não será a mesma. Ele é amigo do chefe da equipe, Otmar Szafnauer há anos, e seu relacionamento com Lawrence Stroll mostra que Vettel não terá o mesmo número de diretores para responder como ele tem na Ferrari atualmente.

Apesar de ter benefícios naturais ao correr para grandes organizações como a Ferrari, a Aston Martin oferecerá ao alemão uma estrutura mais simples de trabalho. Isso pode ser visto como um alívio após cinco anos na panela de pressão que é Maranello.

É uma boa notícia também a permanência de um dos maiores e mais influentes nomes do grid. Vettel é um dos diretores da Associação de Pilotos de Grande Prêmio, e é um dos membros mais comprometidos do grid em assuntos importantes. Nas manifestações recentes antirracismo, ele tem sido um dos mais vocais defendendo a manutenção do momento. Não ter um piloto com sua experiência e influência seria uma grande perda para toda a F1.

Agora, Vettel tem a chance de ir de cabeça a uma nova equipe e um novo projeto a partir de 2021. Suas passagens pela Red Bull e pela Ferrari mostram o quanto ele se entrega a cada equipe, a cada corrida. A Aston Martin não será nada diferente.

"Eu ainda tenho muito amor pela Fórmula 1 e minha única motivação é correr na frente do grid. Fazer isso com a Aston Martin será um grande privilégio".

