Neste domingo, a Fórmula 1 realiza a nona etapa da temporada 2020 e terá uma corrida inédita em toda a sua história. Trata-se do GP da Toscana, que marca a 1000ª prova da Ferrari na categoria e será disputada em uma pista que nunca recebeu a elite do automobilismo.

O circuito italiano de Mugello recebe a F1 pela primeira vez e há grande expectativa para o evento deste fim de semana. O autódromo é considerado bastante técnico e, além disso, é palco de um dos anúncios mais bombásticos do esporte a motor últimos anos.

Desde o início da temporada, o tetracampeão Sebastian Vettel tinha seu nome cada vez mais especulado a uma vaga na Racing Point/Aston Martin para 2021. Ainda mais após a confirmação de que o mexicano Sergio Pérez não correrá na equipe no ano que vem. E o anúncio oficial veio cedo nesta quinta: Vettel será piloto da Aston Martin em um acordo de múltiplas temporadas.

Enquanto o tetracampeão chega à Mugello mais tranquilo, sem a imprensa e os fãs em cima cobrando novidades sobre seu futuro, podendo focar apenas em sua performance, Pérez terá de provar que ainda merece seguir na categoria. Mas há muito mais em jogo no GP da Toscana, como mostra o Motorsport.com:

Casa nova para Vettel

Especulado na Racing Point desde que teve sua saída da Ferrari confirmada, ele, Pérez e a própria equipe criaram várias cortinas de fumaça nas últimas semanas. Mas agora com a confirmação, Vettel pode focar em dar a volta por cima e acabar com sua má fase na temporada 2020.

Reação de Pérez

Foi o piloto quem confirmou sua saída do time, mas Pérez disse que sua "ideia é continuar aqui" (na F1). Por isso, é importante ver como ele reagirá. Ainda há vagas para 2021, inclusive na Haas e na Alfa Romeo, e o mexicano tem boa reputação. Além de um bom patrocinador.

Sobrevivência de Albon

A Red Bull tem Max Verstappen sob contrato até 2023, mas o companheiro do holandês para 2021 é desconhecido. O tailandês Alex Albon vem mal e ainda viu seu antecessor Pierre Gasly, francês da AlphaTauri, vencer de forma incrível na Itália. Uma nova troca pode acontecer...

Chefia da Williams

Claire Williams deixou o comando do time e foi substituída por Simon Roberts, que virou "chefe de equipe em exercício". Entretanto, a escuderia ressaltou que a situação vale para um "período de transição". Se quiser ficar no cargo, Roberts tem que mostrar serviço.

Dignidade da Ferrari

O time vive uma de suas piores fases e não há expectativa por grandes resultados em Mugello. Entretanto, a Ferrari é dona da pista e fará seu 1000º GP na F1, com direito a pintura especial. É importante ter uma atuação digna e pelo menos pontuar, até para honrar sua legião de fãs.

Confira os horários dos eventos e dos programas do Motorsport.com no YouTube

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 6h SporTV 2 Treino Livre 2 Sexta-feira 10h SporTV 2 Treino Livre 3 Sábado 7h SporTV 2 Treino Classificatório Sábado 10h SporTV 2 Corrida Domingo 10h10 Globo Fórmula 2 Corrida 1 Sábado 11h45 YouTube da F1 Corrida 2 Domingo 06h55 YouTube da F1 Fórmula 3 Corrida 1 Sábado 05h25 Corrida 2 Domingo 05h30 Programas no YouTube do Motorsport.com Dia DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

