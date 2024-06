F1: Verdadeira 'alma' da Ferrari será revelada na Áustria

As decepções no Canadá e na GP da Espanha de Fórmula 1 esvaziaram um pouco a motivação de Charles Leclerc e Carlos Sainz, mas a análise dos dados feita na Ferrari mostra que o potencial do carro vermelho é maior do que o visto.

O fato interessante é que, a versão evoluída do SF-24 que estreou em Ímola, alguns problemas de correlação teriam surgido entre o túnel de vento e os sistemas de simulação e a pista. O crescimento do desempenho, mesmo com a última atualização trazida para Barcelona, não deu os resultados que a equipe técnica esperava. Tanto que, na Espanha, até a Mercedes colocou o 'focinho' na frente da equipe italiana, sugerindo que a Ferrari havia caída para a quarta força.

Fred Vasseur, chefe da equipe, nunca teve dúvidas em relação à qualidade das evoluções, tanto que está convencido de que veremos Scuderia mais competitiva no Red Bull Ring. É verdade que na Áustria há três retas ligadas por curvas lentas e o layout da pista não apresenta aquelas curvas longas e rápidas em que o SF-24 está mais em crise.

No Canadá, assim como em Barcelona, as duas Ferraris pareciam incapazes de dar o melhor de si, especialmente na classificação, para compensar as deficiências de um carro que, com a última atualização, mostrou o reaparecimento de saltos, o "bombeamento" em altas velocidades e uma súbita perda de carga aerodinâmica que tornou o carro imprevisível e difícil de ajustar.

Se Fred, após a classificação, tivesse insinuado que havia algo faltando na volta rápida em Montmeló, dando a entender que os pilotos não contribuíram para o possível resultado, a leitura dos dados teria revelado, em vez disso, que Charles Leclerc e Carlos Sainz foram um pouco vítimas de um carro imprevisível demais e que o nervosismo resultante foi um efeito de um fim de semana que não foi na direção certa desde o início.

A Ferrari, portanto, vai para a Estíria com a intenção de apagar as dúvidas e incertezas: o desejo é explorar as qualidades do híbrido 066/12 em alta altitude (o Red Bull Ring fica a 700 metros acima do nível do mar), sem pagar por um déficit aerodinâmico que foi visto no Canadá e na Espanha toda vez que havia a necessidade de entrar e sair dos meios-fios.

O formato austríaco reintroduz a corrida Sprint com apenas uma sessão de treinos livres antes da classificação para a corrida, portanto, será crucial colocar um carro no chão que possa funcionar imediatamente.

Não pode haver um carro que funcione com o mapa aerodinâmico correto, pagando um preço alto em termos de desempenho. A SF-24 teve um ritmo mais do que decente na última parte do GP da Espanha (perdeu alguns segundos para Max em cerca de vinte voltas, enquanto os outros vinte segundos já haviam sido acumulados anteriormente) e os mesmos números de telemetria garantem que há um potencial a ser extraído que é maior do que o que foi realmente visto na Catalunha.

Na Áustria, portanto, não veremos um nada de novo no carro da Scuderia: a tentativa será consolidar o pacote com novidades na parte inferior, no extrator e no design do 'corpo'. Até porque na semana seguinte, na etapa de Silverstone, mais novidades devem chegar. E se uma linha não for traçada, haverá o risco de perder ainda mais o fio da meada em um momento crucial da temporada.

