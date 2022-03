Carregar reprodutor de áudio

Michael Andretti admitiu que ficou surpreso com a reação negativa de algumas equipes de Fórmula 1 sobre seus planos de entrar na categoria. O americano apresentou um pedido à FIA para ingressar no grid a partir de 2024 e espera obter uma resposta até o próximo mês para começar a acelerar os preparativos.

No entanto, enquanto algumas escuderias acreditam que a presença de Andretti seria extremamente positiva, outras são mais céticas. Os chefes de Mercedes e Red Bull, Toto Wolff e Christian Horner, deixaram claro que o grupo precisaria provar os benefícios de sua entrada para a F1 como um todo se quisesse ser bem-vindo.

"Andretti é um nome, com certeza, e o mercado americano é importante", disse Wolff durante os testes de pré-temporada em Barcelona. "No entanto, toda equipe que está se juntando precisa agregar valor."

"E não é só pagar uma taxa de inscrição de US$ 200 milhões, mas precisa demonstrar, na minha opinião, o que pode fazer pelos outros times, pela F1 e FIA. Só assim o esporte crescerá."

A respeito dos comentários sobre sua entrada, Andretti disse ao Motorsport.com que ficou surpreso com a postura que alguns mostraram: "Sim, muito".

"Pensei que daria para entrar sem pensar muito, mas obviamente nada é assim na Fórmula 1."

Ele acrescentou: "Apresentamos uma entrada e só precisamos de aprovação. Espero que as pessoas entendam que não estamos diluindo - como Toto diz. Não, não estamos."

"Primeiro de tudo, estamos trazendo US$ 200 milhões e, segundo, sentimos que vamos adicionar mais de US$ 100 milhões aqui nos EUA, com tudo o que envolve ter uma equipe americana e um piloto americano."

Andretti optou por entrar com uma equipe depois que as negociações com a Sauber/Alfa Romeo sobre uma aquisição fracassaram no fim do ano passado. Refletindo sobre o que aconteceu na época, ele disse que a situação foi difícil de aceitar.

"Isso foi uma piada", comentou. "Nós estávamos lá. Estava feito. Tínhamos um dia marcado para assinar o acordo, e literalmente dois dias antes, eles mudaram os termos."

"Eles basicamente ainda queriam manter o controle. Eu pensei: 'Não, eles não podem fazer isso'. Eles queriam direito de veto em tudo de repente, foi horrível. Perdemos muito tempo. Se não fizéssemos isso, estaríamos muito mais à frente em todo o resto."

Outra possibilidade para Andretti foi a compra da Haas, e ele sondou seu dono, Gene Haas, sobre um negócio, mas não teve sucesso em suas propostas até agora.

"Gene Haas não venderia", reiterou. "Já perguntei cinco ou seis vezes."

