A Aston Martin quer iniciar sua nova trajetória na Fórmula 1 praticamente do zero e, por isso, optou por mudar a nomenclatura do chassi que a Racing Point utilizava. Apesar do carro deste ano ser, em grande parte, o RP20 do ano passado, o modelo deste ano será chamado AMR21.

O novo carro, que seguirá usando motores Mercedes, será lançado através de um evento digital em 03 de março.

O nome AMR21 representa também uma quebra à nomenclatura antiga de seus chassis, o DBR4 em 1959 e 1960 e o DBR5 em 1960, última vez que a montadora esteve no grid da F1.

O novo carro da Aston Martin terá o icônico verde britânico de corridas, tendo encerrado o patrocínio máster com a empresa austríaca de tratamento de água BWT, que levou às pinturas rosas dos últimos carros da Racing Point. A BWT segue como patrocinadora em 2021, mas com "marcas sutis" no carro.

Com as equipes sendo forçadas a manter boa parte das peças do ano passado para esta, nenhuma chega a 2021 com um carro totalmente novo. Porém, a Aston Martin estime que apenas 50% do modelo seja o mesmo do bem-sucedido RP20 de 2020, que levou a Racing Point ao quarto lugar entre construtores. As modificações são focadas especialmente na aerodinâmica.

O diretor técnico Andrew Green começou a trabalhar no desenvolvimento em agosto do ano passado, logo após o início da temporada passada, dedicando um tempo também para atualizações no meio do ano.

O retorno da Aston Martin à F1 como equipe oficial vem em meio a uma busca de revitalização da marca, capitaneado pelo bilionário Lawrence Stroll. Tendo comprado a Force India em 2018, passando a chamá-la de Racing Point, ele juntou um consórcio para entrar na montadora como acionistas.

A equipe chega a 2021 com um piloto novo: Sebastian Vettel, contratado para o lugar de Sergio Pérez, enquanto Lance Stroll segue por mais um ano com a marca de Silverstone.

