F1: Pérez vê carro de 2021 da Red Bull com "um bom potencial"

Após o lançamento na terça, a Red Bull levou Sergio Pérez e Max Verstappen a Silverstone para testar o RB16B, carro para a temporada 2021 da Fórmula 1 e, para o mexicano, o modelo tem "um bom potencial", notando que a aderência se mostrou muito boa.

Falando sobre primeiras impressões, mesmo com quilometragem limitada, Pérez disse que se sentiu encorajado pela primeira sensação.

"É possível ver o potencial. Fiquei muito feliz de ter andado antes com o RB15, podendo ter uma referência sobre o carro da Red Bull. Então entrar no meu carro, que eu vou pilotar neste ano, é incrível. Senti um avanço na aderência geral em todas as velocidades. Já pude sentir isso. Não tive como fazer muito, mas deu para notar que o carro tem um bom potencial".

Verstappen também teve seu primeiro gosto do RB16B. E enquanto ele disse que existem algumas diferenças em comparação com o modelo do ano passado, ele deixou claro que o dia não foi para julgar a velocidade.

"Sim, há diferenças. A grande mudança é um assoalho. Eles cortaram muito na traseira. Então já era esperado um comportamento diferente. Mas hoje não foi sobre ajustes e sim sobre me acostumar com o carro, entender ele. Esse trabalho fica para o Bahrein".

Com as oportunidades limitadas de testes, Pérez reconheceu que deve levar algumas corridas para se acostumar com o carro.

"Leva tempo para ficar 100% confortável, e espero que possa fazer as mudanças nas primeiras cinco corridas para me acostumar. Mas devo dizer que progredimos bastante. Mudamos o assento, os cintos".

"Sempre estamos mudando algo e essa é a prioridade: me acostumar ao carro para chegar pronto ao Bahrein".

