A Fórmula 1 está cada vez mais aumentando da popularidade nos Estados Unidos, com três corridas americanas anunciadas no calendário para 2023, quando Las Vegas se junta a Austin e Miami.

Mas já se passaram mais de 15 anos desde que um americano foi piloto titular na categoria. Um esforço recente da Red Bull para garantir ao piloto da Indy, Colton Herta, uma vaga na AlphaTauri para o próximo ano, fracassou, já que a FIA não estava disposta a conceder a ele uma isenção para uma superlicença.

O CEO da McLaren, Zak Brown, disse que, embora ter um piloto americano e uma equipe norte-americana no grid seria ótimo para a F1, ele sentiu que eles não são essenciais para a popularidade da categoria nos Estados Unidos, em função da onda de popularidade.

“Acho que seria ótimo que os dois acontecessem, a F1 ganharia ainda mais destaque aqui", disse Brown em Laguna Seca no início deste mês.

“Mas não temos nenhum dos dois hoje e veja como a Fórmula 1 é popular agora na América.

“Então, eu adoraria ver isso acontecer, mas não acho que tenha que acontecer. Porque a Fórmula 1 está em alta hoje sem isso".

A decisão de negar a Herta uma superlicença, apesar de seu histórico na IndyCar, levou a críticas ao sistema da FIA de pessoas inseridas no círculo de corridas americano.

Alexander Rossi, que fez cinco aparições na F1 pela Manor em 2015, disse que a “ganância” das decisões anteriores em torno da elegibilidade da superlicença custou a Herta sua chance legítima de mudar para a F1.

O próprio Brown apontou a necessidade de reforma, observando que o atual campeão mundial Max Verstappen e o vencedor do título de 2007 Kimi Raikkonen teriam a promoção para a F1 negadas pelo sistema existente.

Junto com Herta tentando fazer a transição, sua equipe da IndyCar, Andretti, vem trabalhando para garantir uma nova entrada no grid da F1 no futuro, mas vem enfrentando a oposição de muitas das equipes existentes.

A McLaren sempre foi a favor de adicionar Andretti ao grid, mas Brown sentiu que muitas das outras equipes foram “muito míopes e pensam no que é apenas de seu interesse no curto prazo”.

Brown acrescentou: “Pensamos um pouco diferente. Acho que alguém como Andretti poderia ajudar a fazer o esporte crescer. O que podemos perder no curto prazo compartilhando prêmios em dinheiro voltará para nós com mais classificações de TV, mais patrocínio da América do Norte etc.

“É um punhado de equipes que estão tentando proteger sua própria renda e não veem o quadro geral”, finalizou o CEO da McLaren.

