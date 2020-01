Chefe da Alfa Romeo diz que Leclerc tem perfil de piloto campeão

Charles Leclerc fez uma ótima temporada em 2019 na F1, a segunda de sua carreira, muitas vezes ofuscando seu companheiro de equipe, Sebastian Vettel, conseguindo o quarto lugar no campeonato de pilotos, à frente do tetracampeão.

O monegasco, que estreou com a Sauber (hoje Alfa Romeo) em 2018, conquistou duas vitórias e sete poles durante seu segundo ano.

Leclerc também cometeu alguns erros - principalmente no Azerbaijão e na Alemanha - que ele mesmo reconheceu, algo que o chefe da Alfa Romeo, Frederic Vasseur, acha que faz parte do que faz do jovem de 22 anos um campeão.

"Acho que é uma das características não só de Charles, mas principalmente dos campeões, serem muito, muito autoconfiantes no carro, e às vezes eles podem fazer coisas vindas da lua porque têm uma enorme autoconfiança", disse Vasseur.

"E essa autoconfiança permite que, quando estão fora do carro, se culpem, porque sabem perfeitamente que têm potencial, são campeões e podem dizer 'tudo bem, hoje eu guiei mal.”

"E apenas um campeão é capaz de dizer algo assim. No papel, eles são melhores que os outros, mas ele é capaz de se culpar: 'OK, esqueça a sessão, eu tive um mau desempenho’."

"E é bom para a equipe, porque quando não se é assim, eles podem levá-lo para a direção errada.”

Vasseur, que foi o chefe de Leclerc na Sauber, admitiu que estava encantado com o monegasco, que, segundo ele, merece seu sucesso "200%”.

"Estou feliz por ele, porque ele fez uma ótima temporada que poderia ter sido talvez um pouco melhor, sem contar Bahrein e outras provas, mas ele fez um ótimo trabalho", disse ele.

"Ele tem um ritmo de classificação incrível, isso é impressionante. Estou mais do que feliz por ele, porque ele merece 200%. Ele é o único em quem fico de olho."

Ferrari passa por jejum

A equipe não vence um mundial desde 2008, quando foi campeã de construtores. O último título de pilotos foi o de Kimi Raikkonen, em 2007, único da era pós Schumacher. Enquanto a Ferrari busca novas conquistas na F1, relembre todos os carros da lendária equipe na elite do automobilismo mundial: