Na reunião do Conselho Mundial do Esporte a Motor, realizada nesta sexta-feira, um dos tópicos abordados foi o acordo secreto feito entre FIA e Ferrari após investigações sobre o motor de 2019 da equipe italiana. O anúncio do acordo irritou as equipes do grid, que se manifestaram contra a Federação.

O comunicado, assinado por Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault, AlphaTauri, Racing Point e Williams, ou seja, todas as equipes que não usam motores Ferrari, pedia transparência na investigação feita e cobrava detalhes sobre o que havia sido encontrado.

Também dizia que "um órgão regulador do esporte internacional tem a responsabilidade de agir com os maiores padrões de governança, integridade e transparência".

A FIA respondeu ontem ao comunicado dizendo que seu próprio regimento jurídico permite o sigilo do acordo. E também admitiu que não estavam totalmente satisfeitos com a explicação da Ferrari, mas que não sentiam ali um caso concreto.

Na reunião realizada em Genebra, o Conselho apoiou a decisão do presidente Jean Todt, que supervisionou a investigação e deu às equipes uma bronca.

"O Conselho expressa apoio unânime ao Presidente da FIA e ao Departamento Técnico da FIA sobre a condução do caso, e se opõe fortemente a quaisquer comentários que minem a reputação e a imagem da FIA e do Campeonato Mundial de Fórmula 1", diz a nota divulgada.

Esta última ação deverá aumentar a tensão entre a Federação e as equipes, que estão a caminho da primeira corrida da temporada em Melbourne.

