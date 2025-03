F1: Leclerc expõe problemas do novo carro da Ferrari de 2025

Charles Leclerc fez um balanço inicial dos três dias de testes pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, destacando tanto os aspectos positivos, como a correlação dos dados, quanto algumas questões que ainda precisam ser trabalhadas.

O monegasco preferiu não fazer julgamentos precipitados, mesmo que as primeiras impressões sejam de uma McLaren rápida.

Se Lewis Hamilton, durante a coletiva de imprensa, falou de boas sensações e das melhores primeiras impressões em vários anos, Leclerc foi um pouco mais analítico em seu relato.

O primeiro tema abordado foi a natureza atípica dos testes enfrentados este ano. Se na quarta e na quinta-feira as temperaturas estavam muito baixas, também devido à chegada da chuva, no último dia o clima estava mais quente, porém não tanto quanto o habitual.

De fato, a temperatura da pista chegou a 33°C pela manhã, quase 15°C a mais do que ontem, quando a pista não havia chegado nem a 20°C. E esse é um dos elementos para os quais Leclerc também quis chamar a atenção, ressaltando como é difícil fazer uma comparação em relação aos anos anteriores, mas também em relação aos dias anteriores.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"É um pouco difícil confirmar as sensações, porque acho que nunca passei por uma experiência como essa no Bahrein antes, estava frio, choveu, não são as temperaturas com as quais estamos acostumados. Portanto, é difícil fazer uma comparação com os anos anteriores, em que tivemos condições mais quentes", disse o monegasco aos microfones da Sky Italia.

No entanto, também é possível fazer um balanço inicial sobre alguns elementos: por um lado, há os positivos, como o fato de que, de acordo com Leclerc, os números na pista coincidem com os do túnel de vento, um aspecto que é sempre fundamental na avaliação de um monoposto. Por outro lado, no entanto, há também dificuldades com o equilíbrio encontradas nos últimos dois dias.

"Estamos vendo os números que esperávamos, embora ontem à tarde e hoje tenhamos tido um pouco mais de dificuldade com o equilíbrio, então ainda há algum trabalho a ser feito", acrescentou. Sem dúvida, o clima desempenhou um papel muito importante nesses dias, não apenas em termos de temperaturas puras, mas também do vento.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Especialmente no último dia, as rajadas de vento afetaram muito os pilotos, tornando mais complexo o gerenciamento do monoposto, com muita saída de traseira. Além desse aspecto, no entanto, o monegasco não quis dar muitas informações sobre o potencial do SF-25 ao final desses três dias de testes, exceto para salientar que ainda há trabalho a ser feito.

"Eu ainda esperaria antes de fazer qualquer comentário. No momento, estamos trabalhando duro para tentar melhorar o equilíbrio, tivemos um pouco de dificuldade nos últimos dois dias. Veremos em Melbourne".

"Mas digamos que nos últimos dois dias tivemos um pouco mais de dificuldade com o equilíbrio, então é nisso que estamos nos concentrando mais."

"Não se sabe com que níveis de combustível todos estão correndo. A McLaren parece forte, mas é muito cedo para falar, temos que nos concentrar em nós mesmos e não nos deixar levar pelas primeiras impressões, porque não sabemos nada".

"Ainda há muitos pontos de interrogação. Mas aprendemos muito com esses primeiros testes e isso certamente nos ajudará a acertar a janela certa", acrescentou Leclerc quando também foi solicitado a dar seu veredicto sobre o ritmo de corrida mostrado pela McLaren no segundo dia.

Charles Leclerc, Ferrari SF-25 Foto de: Ferrari

"Vamos dar muitas voltas no simulador, tentando encontrar os últimos detalhes que podem fazer a diferença em Melbourne. Agora sabemos exatamente como o carro se sente na realidade e poderemos compará-lo com o do simulador e começar a trabalhar nos detalhes".

"Nos testes, você se concentra muito em si mesmo, mas é claro que também olha um pouco para o que os outros estão fazendo, mesmo que não saiba como eles estão correndo, ainda há muitas incógnitas, por isso temos que considerar os tempos com uma pitada de sal".

'No entanto, foi muito importante para nós entendermos o que estamos perdendo em relação a eles e em relação aos meus sentimentos. Ainda há muito trabalho a ser feito para estarmos prontos para Melbourne e é isso que estamos tentando fazer".

Your browser does not support the audio element.

