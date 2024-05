F1 abandona projeto de dispositivo antispray após testes

A FIA abandonou a ideia de introduzir dispositivos antispray (para-lama) nos carros de Fórmula 1 após testes recentes realizados pela Ferrari, segundo apurado pelo Motorsport.com.

A equipe italiana ajudou a FIA nas últimas semanas com a avaliação de conceitos de para-lamas em sessões privadas na pista de Fiorano, buscando entender se seria possível reduzir a formação de spray em condições chuvosas.

O design visto em Fiorano foi bem mais dramático que a ideia original testada em Silverstone no ano passado, e a Ferrari colocou dois carros juntos para avaliar se havia alguma potencial melhora. Estes modelos foram mais exagerados porque a FIA queria uma compreensão melhor sobre o quanto que estes melhorariam a visibilidade.

A conclusão após o teste, baseado em análises em vídeo, é que o benefício foi marginal - mantendo uma quantia tremenda de água sendo jogada pelo difusor. A FIA imediatamente compreender que não vale a pena seguir em frente com a ideia, então eles avaliam outras opções que estão na mesa.

Falando com exclusividade para o Motorsport.com, o diretor de monopostos da FIA, Nikolas Tombazis, disse que o projeto foi interrompido por não entregar o passo adiante esperado.

"Sempre soubemos que haviam dois fatores que contribuíam para o spray. Um era a quantidade de água que o difusor puxava do chão, e o outro é a roda".

Arthur Leclerc, Ferrari F1-75 with spray guards Photo by: Alessando Stefanini

"O que pensamos fazer é um dispositivo antispray de cobertura total, muito além do que seria prático, para vermos qual seria o máximo que poderíamos fazer com isso, para ver se essa seria uma solução ou não".

"O teste anterior [em Silverstone ano passado], foi muito confuso e muito pequeno. Não achava que funcionaria. Então fomos à outra ponta para ver o que poderíamos tirar disso. E por mais que eles tenham obtido um efeito, não foi significativo o suficiente para vermos isso como solução. Então voltamos à estaca zero".

A influência do assoalho com canais venturi jogando uma quantidade significativa de água levou a ideias anteriores sobre acrescentar algo ao difusor para manter a água no chão nesta área. Porém, Tombazis é cético quanto a isso, pensando que qualquer mudança nesta área teria um impacto negativo na geração de downforce.

"Teoricamente, dá para fazer algo ali, mas você estaria removendo todo o downforce. Isso seria um problema. Não é um passo fácil, para ser honesto. Precisamos discutir".

Arthur Leclerc, Ferrari F1-75 with spray guards, Oliver Bearman, Ferrari SF-24 Photo by: Alessando Stefanini

"Mas, fundamentalmente, como um teste, o design da Ferrari funcionou porque nos mostrou o que estamos buscando. Tem horas que os testes vão bem e você diz fantástico; outras eles vão para o outro lado e mostram que o caminho que você está seguindo não é bom, e que você precisa buscar outra solução. Essa outra solução é o que precisamos estabelecer agora".

Tombazis disse que tinha algumas ideias sobre o que poderia ser feito, mas que não quer torná-las públicas ainda. Mas espera que estas possam ajudar nas raras ocasiões de condições muito extremas.

"´Precisamos pensar em soluções diferentes. No final, queremos evitar é mais uma Spa 2021, com a corrida sendo cancelada, ou drasticamente reduzida ou atrasada. É sobre encontrar um meio termo. Os para-lamas eram feitos, mas se tivessem contribuído significativamente, ficaríamos felizes em colocá-las caso fossem a diferença entre cancelar uma corrida ou não".

CARONA EXCLUSIVA: ENZO FITTIPALDI ainda sonha com F1 mas não FECHA PORTAS para FÓRMULA E

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #283 - A McLaren já passou a Ferrari, sendo a segunda melhor da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!