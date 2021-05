O GP de Mônaco de Fórmula 1 deste domingo (23) foi especial para Max Verstappen. Além da 12ª vitória na carreira, o piloto da Red Bull chegou à liderança do campeonato pela primeira vez. De quebra, ainda viu sua equipe assumir a primeira colocação dos construtores, algo que não havia ocorrido na era híbrida.

A falha mecânica no pit stop e o abandono de Valtteri Bottas fez a RBR recuperar 29 em relação à Mercedes e o fim de semana difícil do rival pelo título Lewis Hamilton abriu espaço para que o holandês superasse uma desvantagem de 14 pontos.

O resultado veio pouco tempo depois do heptacampeão dizer na quarta-feira que achava que Verstappen "sente que talvez tenha muito a provar" em suas batalhas nas pistas, após algumas manobras agressivas no início da temporada.

Questionado sobre a importância de dar um passo tão importante na corrida pelo título, Max pareceu referir-se "enigmaticamente" aos comentários feitos por Hamilton.

"Em primeiro lugar, as ações sempre dizem mais do que as palavras", disse o piloto. “Acho que é uma boa lição depois deste fim de semana. É preciso falar na pista e é disso que gosto. Até agora, nós cometemos os menores erros como equipe e é por isso que estamos à frente. Espero que possamos continuar assim ao longo da temporada."

Verstappen qualificou-se em segundo no sábado, mas liderou o pelotão depois que o pole position Charles Leclerc não conseguiu iniciar a corrida devido a um problema no eixo de transmissão. O holandês da Red Bull permaneceu focado em manter a primeira colocação na largada, já que a dificuldade de ultrapassagem em Mônaco poderia dificultar a recuperação da liderança.

"Foi um dia incrível. Penso que, uma vez que conquistamos a liderança na Curva 1, conseguimos gerir muito bem o ritmo e cuidar dos pneus. Por aqui, é uma questão de mantê-los em condições, tentar ir o máximo que puder e encontrar a janela ideal do pit stop. Acho que Valtteri [Bottas] estava lutando com os dele e teve que ir para os boxes."

Verstappen esteve brevemente sob pressão do finlandês da Mercedes no início da prova, preocupado com os níveis de aderência no lado em que começou no grid.

A Red Bull perguntou ao diretor de corridas da FIA, Michael Masi, se os carros seriam movidos para uma colocação acima no grid após o abandono de Charles Leclerc na largada, mas foi informado para manter a posição planejada.

"Ainda teria que começar em segundo, onde não acho que seja um bom lugar para largar, ali de fora", disse o piloto. "Felizmente me mantive em primeiro, mas a aderência não foi muito boa."

