F1: Alonso contesta meta "impossível" de peso dos carros de 2026

Fernando Alonso se mostrou cético em relação à meta da Fórmula 1 de fazer com que os carros de 2026 sejam 30 kg mais leves, com cada vez mais de energia elétrica. Para o espanhol, a configuração dessas unidades torna a missão de reduzir o peso muito difícil. No entanto, confia na capacidade dos projetistas da categoria.

Na última quinta-feira (6), a FIA apresentou oficialmente as especificações do novo regulamento, incluindo uma máquina modelo. Essas diretrizes se baseiam em uma fonte de energia com muito maior ênfase na eletricidade.

Alonso acha que é "impossível" reduzir esses 30 quilos com os equipamentos e tecnologia atual. "Se a fonte de energia for 50% elétrica e forem necessárias baterias para sustentá-la, os carros ficarão 20-30 quilos mais pesados ​​só por causa dela", pontuou.

Carros de 2026 serão menores e com aerodinâmica revisada; FIA também quer reduzir o peso Foto de: FIA

"Ees querem cortar de 30 a 60 kg do carro atual, provavelmente uma meta impossível, [mas] eles têm dois anos para atingir esse objetivo e, como sempre na F1, o que é impossível em 2024 pode se tornar realidade em 2026, porque há pessoas muito inteligentes nas equipes", complementou o espanhol.

Para manter as velocidades ao nível da F1, foi dada muita atenção à mudança da transmissão para compensar as desvantagens da complexa fórmula do motor, incluindo aerodinâmica ativa e carros menores e ligeiramente mais leves.

A distância entre eixos diminuirá de 3.600 para 3.400 mm em 2026, enquanto a largura diminuirá de 2.000 mm para 1.900 mm. O downforce foi reduzido em 30% e o arrasto em 55% para compensar a menor velocidade máxima e reduzir o ar sujo que torna mais difícil para os carros correrem roda a roda.

