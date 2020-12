No último domingo, Sebastian Vettel encerrou um ciclo de seis temporadas na Fórmula 1 ao lado da Ferrari. O relacionamento entre o tetracampeão e a equipe italiana começou em alta, e teve bons momentos, mas terminou bem em baixa, com a performance ruim do alemão ao longo do ano.

Mesmo com essa nota final mais amarga, Vettel sai da Ferrari com bons números, se colocando inclusive como um dos maiores vencedores com a equipe de Maranello. Neste especial, trazemos alguns dos números do tetracampeão e como eles se comparam com outros grandes nomes que já correram pela Scuderia.

Número de GPs disputados com a Ferrari

Rubens Barrichello au volant de la Ferrari F2003-GA.

O recordista: Michael Schumacher (180 GPs)

Vettel: 4º lugar (118 GPs)

Atrás de Vettel: Rubens Barrichello (102 GPs)

Vettel superou a marca simbólica de 100 GPs disputados com a Ferrari ainda em 2019 e superou Rubens Barrichello na lista. Mesmo assim, não chegou próximo dos 180 GPs de seu ídolo, Michael Schumacher, e nem se aproximou dos 151 de Kimi Raikkonen ou os 139 de Felipe Massa.

Vitórias com a Ferrari

Niki Lauda au volant de la Ferrari 312T en 1975.

O recordista: Michael Schumacher (72)

Vettel: 3º lugar (14)

Atrás de Vettel: Alberto Ascari (13), Fernando Alonso, Felipe Massa (11), Kimi Räikkönen (10)

Supõe-se que o número de vitórias obtidas por Michael Schumacher com o macacão vermelho não será superado tão cedo. O alemão triunfou 72 vezes com a Scuderia entre 1996 e 2006, um abismo em comparação com os 14 de Vettel, que é o terceiro maior vencedor com a Ferrari, ficando apenas uma atrás das 15 de Niki Lauda.

Pole positions com a Ferrari

Felipe Massa au volant de la Ferrari F2008.

O recordista: Michael Schumacher (58)

Vettel: 5º lugar (12)

Atrás de Vettel: Jacky Ickx, Rubens Barrichello (11)

O recorde de Michael Schumacher com as pole positions tem uma situação similar à das vitórias, apesar de que, por muito tempo, as 23 poles de Niki Lauda também pareciam inalcançáveis. Por outro lado, Vettel conseguiu chegar próximo de outros nomes que correram pela Ferrari: Felipe Massa (15) e Alberto Ascari (13). Olho em Leclerc, com sete poles em apenas dois anos, podendo superar alguns desses nomes no futuro.

Pódios com a Ferrari

Kimi Räikkönen au volant de la Ferrari F2007.

O recordista: Michael Schumacher (116)

Vettel: 2º lugar (55), empatado com Rubens Barrichello

Atrás de Vettel: Kimi Räikkönen (52), Fernando Alonso (44)

Novamente, o período dominante de Schumacher com a Ferrari parece ter criado números inalcançáveis. Intocável, o heptacampeão tem mais do que o dobro de pódios dos segundos colocados: seu ex-companheiro Rubens Barrichello e Vettel, com 55 para cada. O alemão conseguiu empatar com o brasileiro após seu terceiro lugar no GP da Turquia, saindo como o segundo piloto que mais subiu nos degraus do pódio com a equipe italiana.

Títulos Mundiais com a Ferrari

Michael Schumacher au volant de la Ferrari F2001.

O recordista: Michael Schumacher (5)

A posição de Vettel: -

Esta é a estatística que marca a história. Sem poder conquistar um título em seis anos, Vettel fica atrás de todos que foram campeões com a Scuderia. São nove: Michael Schumacher (5), Niki Lauda (2), Alberto Ascari (2), Juan Manuel Fangio, Mike Hawthorn, Phil Hill, John Surtees, Jody Scheckter e Kimi Raikkonen (1).

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

EXCLUSIVA COM LECLERC: Saiba como admiração de pai de piloto por Senna influenciou estrela da F1

PODCAST: Como ficará marcada a temporada de 2020 da F1?