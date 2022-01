F1 - Alonso: Alpine está em melhor forma do que no começo de 2021

O bicampeão da Fórmula 1 Fernando Alonso acredita que sua equipe, a Alpine, esteja em melhor forma do que a vista no começo de 2021, afirmando que o time francês não pode citar uma falta de recurso em comparação às rivais como desculpa.

A Alpine foi a quinta no Mundial de Construtores de 2021, graças à vitória de Esteban Ocon na Hungria e o pódio de Alonso no Catar, ajudando a superar a AlphaTauri. A ex-Renault vive um momento de reestruturação, com as saídas do diretor-executivo Marcin Budkowski e do conselheiro Alain Prost, enquanto o ex-Aston Martin, Otmar Szafnauer, é cotado para assumir o cargo de chefe de equipe.

Enquanto a Alpine tenha vivido um 2021 de altos e baixos, a equipe está confiante de que tenha fortalecido suas operações de pista, com o CEO Laurent Rossi afirmando que a melhora gradual da equipe nos bastidores foi tão importante quanto a vitória de Ocon.

Alonso concordou que a Alpine está "em melhor forma agora" do que no começo da temporada passada.

"Ainda não superamos todos os problemas, mas todos terão opiniões distintas", disse o espanhol. "Obviamente com a experiência de trabalhar para equipes diferentes, podia ver alguns pontos em que éramos fracos e outras áreas fortes. Você sempre tenta tornar o time cada vez mais forte e mais preparado".

Esteban Ocon, Alpine A521 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

"Acho que estamos em melhor forma do que estávamos em março, no Bahrein, mas ainda há algumas coisas que certamente lidaremos. Com certeza precisamos reduzir a diferença no motor, e é por isso que há o novo projeto, e precisamos cortar a distância na performance aerodinâmica".

"É difícil saber exatamente onde está a diferença, então, no momento, há apenas expectativas, mas entendo que isso acontece com todos. Não é apenas conosco, já que vamos nos encontrar em um território completamente desconhecido neste ano".

Alonso diz acreditar que agora a Alpine tem os recursos necessários para cortar qualquer diferença que ainda exista para as equipes de ponta, acreditando que a marca francesa não tem mais a desculpa de operar com um orçamento menor em comparação à Mercedes, Red Bull e Ferrari, já que o teto orçamentário de 2022 cai de 145 para 140 milhões de dólares (de R$825 milhões para R$795 milhões).

"Estou otimista que temos os recursos corretos, temos o compromisso de Luca de Meo [CEO do Grupo Renault], de Laurent Rossi, toda nossa direção está comprometida com a F1".

"O teto orçamentário deve ajudar, porque não há mais gastos ilimitados para as equipes. Agora é mais ou menos o mesmo para todos, e depende de nós fazer um bom carro. Se não fizermos, aprenderemos a partir de nossos erros".

"Mas agora não há mais a desculpa de que 'temos um orçamento menor' ou que 'temos menos recursos' ou que 'eles estão usando dois túneis de vento'. Não há mais essas questões. Tudo depende de nós".

