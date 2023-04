Carregar reprodutor de áudio

O GP da Austrália da Fórmula 1 terminou com um terceiro e um quarto lugar para a Aston Martin, resultado que Fernando Alonso quis destacar sobretudo para a equipe, que soma bons pontos para o campeonato de construtores. O espanhol continua a sua sequência positiva ao conquistar o terceiro pódio em três etapas e já olha para o futuro.

Na Austrália, Alonso conseguiu subir ao pódio, dando continuidade a uma série iniciada no Bahrein que não quer ver fim. Porém, se o pódio em Sakhir e Jeddah veio com uma corrida em que o espanhol conseguiu se firmar como a segunda força atrás apenas dos carros da Red Bull em termos de ritmo de corrida, em Melbourne também foi preciso um pouco de sorte para conquistar o terceiro lugar.

O problema sofrido por Sergio Pérez na classificação, bem como a primeira bandeira vermelha que tinha de fato penalizado quem tinha acabado de parar, como George Russell e Carlos Sainz, permitiram que o piloto da Aston Martin alcançasse a terceira posição, da qual não saiu até a bandeira quadriculada.

Após a primeira relargada, devido ao acidente de Alex Albon e aos detritos na pista, Alonso manteve um ritmo estável, tentando preservar os pneus dianteiros.

Depois de receber a liberação da equipe, que havia concordado em usar mais os pneus na parte final da corrida, o bicampeão mundial tentou pressionar Lewis Hamilton ao ficar um segundo e meio atrás, mas isso não foi o suficiente para 'pegar' o britânico.

“Com certeza foi uma corrida caótica, as emoções foram mudando, como uma montanha-russa, mas no final o terceiro e quarto lugares [de Stroll] são um grande resultado para a equipe, muitos pontos”, explicou Alonso ao final da prova, destacando como o quarto lugar do companheiro de equipe Lance Stroll representa uma excelente soma de pontos para o campeonato de construtores.

“Não foi uma corrida fácil, acompanhar a Mercedes foi difícil. A Ferrari e a Alpine também tentaram pressionar. Então, tentei forçar Lewis a cometer um erro, mas ele guiou de forma fantástica, que campeão ele é. Só me lembro de um travamento na curva 13 em 58 voltas, não dava para fazer mais”.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

As duas bandeiras vermelhas mudaram o rumo da corrida, pois na segunda relargada Alonso havia realmente rodado após ser tocado por Carlos Sainz, que então recebeu uma penalidade de cinco segundos pelo contato. Felizmente para o piloto da Aston Martin, o carro não sofreu danos e, com a decisão da FIA de restabelecer a classificação em um momento anterior ao acidente, Alonso caiu para o terceiro lugar.

“A primeira bandeira vermelha nos ajudou porque o George e o Carlos chegaram. Então, pegamos essas posições de graça. E a segunda bandeira vermelha provavelmente não nos ajudou, dado o incidente. Mas tivemos sorte novamente e tivemos outra oportunidade de ver a bandeira quadriculada em P3. E como eu disse, terceira e quarta posição para a equipe. é um domingo extraordinário”, acrescentou o espanhol.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Alex Albon, Williams FW45 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Após a corrida de Melbourne haverá quase um mês de folga. A equipe de Silverstone já revelou que durante essa pausa, vai avaliar alternativas para melhorar as velocidades máximas, um dos aspectos em que o AMR23 tem mostrado maior dificuldade.

"Vamos torcer!", disse Alonso sobre continuar com esse desempenho nas próximas etapas.

“Agora será uma questão de continuar o desenvolvimento do carro. Quando voltarmos à Europa veremos as primeiras atualizações para todos e talvez isso possa mudar um pouco o quão competitivos nos sentimos, talvez positiva ou negativamente”.

GIAFFONE opina: Verstappen não quer ter amigos e lembra Alonso, RBR vai 'liberar' Pérez

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Treinos que valem pontos? F1 vai 'longe demais' com entretenimento?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: