Romain Grosjean seguirá ligado à Fórmula 1, de certa forma. Dispensado pela Haas no ano passado e tendo feito sua última corrida no GP do Bahrein, onde se envolveu em um grave acidente, o francês terá uma nova função no esporte. Grosjean voltará à Haas, mas como gerente da equipe de eSports do time americano.

Após a dispensa da F1, Grosjean está próximo de iniciar seu próximo capítulo no automobilismo com a Indy, cuja abertura da temporada está programada para abril. Mas agora o piloto manterá sua ligação com a Haas, por conta da R8B eSports, sua própria equipe de competições virtuais.

Grosjean entrou no mundo do esporte virtual no ano passado formando sua própria equipe, que agora conta com 17 pilotos profissionais, competindo em diversos campeonatos e plataformas.

"Estou muito feliz por poder gerenciar a participação da Haas na F1 eSports Pro Series deste ano com a R8G eSports", disse. "Estou envolvido neste mundo há um ano e acredito que nossa equipe está indo bem. Para mim, poder ajudar a Haas nesse campo e corrermos juntos, é uma grande história".

"Obviamente é uma bela continuação em cima do que construímos juntos. Então, mal posso esperar pela primeira corrida, para ver o que podemos fazer juntos nessa competição de eSports".

Romain Grosjean

"Estou muito feliz que podemos usar o entusiasmo de Romain pelo eSport e o conhecimento da R8G eSports para supervisionar nossa contínua participação na F1 eSports Pro Series", disse o chefe da Haas, Gunther Steiner.

"É um passo importante para nós em termos de envolvimento comparado com anos anteriores. Sabemos que estamos fazendo uma parceria com um grupo que realmente entende o ambiente do eSports e que pode nos levar a um novo nível".

"Tivemos algumas prova memoráveis na F1 eSports Pro Series no passado e vencemos essa temporada da Virtual Grand Prix Series. Seria fantástico manter essa forma sob a liderança da R8G eSports neste ano".

No ano passado, a Haas foi a nona colocada na classificação da F1 eSports, tendo como melhor resultado um quarto lugar em Silverstone com Simon Weigang. A equipe deve anunciar seus pilotos para 2021 em algumas semanas.

