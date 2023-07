No topo da classificação da Fórmula 1, as posições no grid variam de corrida para corrida, dependendo de como os carros se adaptam às características da pista e da rapidez com que uma equipe consegue entender completamente as atualizações trazidas de fim de semana para fim de semana.

Depois de mostrar um bom nível em termos de desempenho, não é nenhum mistério que se esperava algo mais da Aston Martin, cujo desempenho nos últimos GPs tem sido bastante irregular, quase o oposto da primeira parte do campeonato, onde a consistência foi seu ponto forte. O GP da Espanha representou o primeiro compromisso "vazio" para a equipe, que identificou a configuração errada no início do fim de semana como um dos motivos pelos quais não conseguiu se expressar como de costume.

A Áustria provavelmente decepcionou as expectativas, pois tanto na sprint quanto na corrida de domingo, a equipe britânica nunca pareceu capaz de acompanhar o ritmo da Ferrari, tendo que se contentar em vencer uma Mercedes ainda mais esforçada. Também pesou o azar na estratégia de corrida, já que Alonso tentou algo diferente taticamente, colocando pneus duros no início da corrida: a Aston Martin foi a única equipe de ponta a ter dois jogos de pneus duros e a intenção era estender o primeiro stint.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

No entanto, a entrada do Safety Car Virtual mudou os cenários em jogo, levando o espanhol a entrar novamente, cancelando assim a vantagem inicial dos pneus: "Tentamos algo diferente. A estratégia alternativa era começar com o pneu duro, mas, obviamente, o Virtual Safety Car não ajudou e não nos permitiu estender o primeiro stint."

"Então, sim, a corrida foi neutralizada mais ou menos a partir daquele momento, e todos nós tínhamos os mesmos pneus até o final. E sim, terminamos mais ou menos no lugar que merecíamos. Fomos o sexto mais rápido e mantivemos o sexto lugar", explicou Alonso após a corrida, enfatizando o quão bem ou mal o AMR23 terminou a corrida em uma posição que refletia o potencial do carro nesse evento específico. O sexto lugar se transformou em quinto graças à penalidade imposta pelos comissários de bordo a Carlos Sainz após a corrida, culpado por exceder os limites da pista em seis ocasiões.

O asturiano se disse surpreso com a queda de desempenho em relação ao Canadá, que, do seu ponto de vista, poderia estar ligada às características da pista, fazendo uma comparação com o ano passado: "Seria bom entender [o motivo dessa queda]. Mesmo no ano passado, a Aston Martin foi a décima mais rápida na Áustria e a Haas foi muito rápida, largando em sexto e sétimo no ano passado. E a Haas tem sido muito boa novamente este ano."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

"Portanto, há algumas semelhanças de uma temporada para a outra que parecem estar presentes em alguns circuitos. Portanto, acho que o fato de não termos nos saído bem aqui é um pouco específico da pista. Isso não significa que temos de aceitar o fato, porque não podemos chegar no próximo ano e ser lentos novamente. Mas acho que, entre as características da pista e as atualizações feitas pela Ferrari e pela McLaren, talvez tenhamos perdido um pouco de ritmo. Mas, sim, acho que cabe a nós entender por que temos mais dificuldades em alguns circuitos do que em outros", disse o espanhol.

Apesar do bom desempenho apresentado pela Ferrari, que tanto no Canadá quanto na Áustria mostrou sinais positivos, Alonso não estava muito preocupado. Ao longo da temporada, a equipe de Maranello sempre conseguiu ter um bom desempenho na classificação, mas falhou na corrida, ou não conseguiu maximizar o potencial em determinadas circunstâncias devido a vários problemas ou erros.

"Acho que a Ferrari foi muito rápida no Bahrein, estava no pódio até Leclerc ter um problema de bateria. Em Jeddah, eles se classificaram na primeira fila e tiveram uma penalidade de 10 posições. Desde então, mais ou menos, eles tiveram acidentes ou problemas no FP3 ou na classificação, ou bandeira vermelha em Miami, com Charles tentando a volta do Q3. Por isso, acho que eles foram muito rápidos durante toda a temporada, mas acho que é a primeira vez que eles têm um fim de semana juntos e foram um ou dois décimos mais rápidos do que nós, então não estou muito preocupado", explicou o piloto da Aston Martin.

