Mercedes, Toto Wolff, as fornecedoras de motores alertaram a De acordo com o chefe da, as fornecedoras de motores alertaram a Fórmula 1 de que "é tarde demais" para modificar o regulamento das unidades de potência de 2026 para melhorar a performance.

Em meio ao cenário em que a FIA admite que a primeira versão do regulamento técnico para 2026 precisará ser aperfeiçoado para tornar os carros mais rápidos, surgiu uma discussão sobre melhorar os motores.

Como parte de um esforço para garantir a divisão igualitária entre o motor de combustão elétrico e a potência elétrica, foram impostas limitações ao fluxo de combustível. Portanto, uma maneira fácil de fornecer mais potência e reduzir a dependência da energia da bateria seria aumentar esses limites.

Em discurso no GP do Canadá, o diretor de monopostos da FIA, Nikolas Tombazis, sugeriu que as montadoras poderiam estar abertas a modificações.

"Se forem necessários alguns ajustes, estou bastante confiante de que montadoras ajudarão e colaborarão", disse ele.

De acordo com os termos dos regulamentos das unidades de potência da F1 2026 , no entanto, qualquer alteração requer o apoio unânime dos fabricantes que se comprometeram a participar. E mesmo antes de qualquer sugestão de possíveis mudanças ter sido seriamente considerada, algumas fabricantes deixaram claro que não há espaço para manobras porque o trabalho está muito avançado nos motores 2026 .

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse: "No que diz respeito à unidade de potência, é tarde demais".

"Há equipes que sentem que estão em desvantagem e há outras equipes que sentirão [o mesmo], assim como as montadoras, que fizeram um bom trabalho. Isso é uma briga comum nos regulamentos. Acho que, em relação ao chassi, há ajustes possíveis que precisamos fazer. Mas, com relação ao motor, o processo está muito avançado".

O chefe da Alpine, Bruno Famin, admitiu que seria difícil fazer mudanças agora, pois as fabricantes já trabalham nas novas unidades de potência há anos.

"Precisamos ser cuidadosos porque, no lado do chassi, quase nada é feito - porque não há regulamentação", disse ele. "Mas, com relação à unidade de potência, temos dois anos de trabalho."

O chefe da Red Bull, Christian Horner, cuja equipe terá seu próprio motor a partir de 2026, acha que ainda há tempo para fazer mudanças significativas, mas está ciente da resistência da Mercedes.

Christian Horner, diretor de equipe da Red Bull Racing, na coletiva de imprensa dos diretores de equipe Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Sempre há alguém que não quer mudar", disse ele. "Mas isso é com a FIA. Como eu disse, nunca é tarde demais".

"Eles têm todo o conhecimento e as simulações. No final das contas, é preciso ver o que é melhor para a F1 e o que produzirá as melhores corridas. Portanto, confie neles e na FOM para tomar as decisões certas. Se isso for necessário ou não, eles têm todo o conhecimento para saber".

Assessora de Senna, BETISE ABRE O JOGO sobre PROST x AYRTON x PIQUET, Xuxa, Galisteu, Bernie, Head +

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com: No melhor GP do ano, o que o Canadá revela sobre F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!