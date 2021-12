F1: Alonso vê Hamilton "um pouco perdido" no último ano

Em entrevista ao programa espanhol Uno más uno son tres, o bicampeão da Fórmula 1 Fernando Alonso falou sobre o ex-companheiro de McLaren Lewis Hamilton, revelando que achou o britânico um pouco mais perdido neste ano em comparação quando correram juntos.

Em uma entrevista que contou também com a participação de Joaquín Sánchez, jogador do Real Betis e o ex-jogador de basquete Fernando Romay, Alonso foi questionado sobre quem teria sido seu melhor companheiro de equipe nesses anos na F1, respondendo: "Diria que [Giancarlo] Fisichella, que era italiano, meu companheiro quando venci os mundiais".

"Era uma figura, muito divertido, piadista, jogávamos cartas sempre antes das corridas".

Ele explicou também como era a relação com os demais membros do paddock, um local de diversas nacionalidades: "Sempre tem aquelas pessoas que você se dá melhor, normalmente os latinos, temos certa personalidade".

"Com os italianos, Carlos Sainz ou Checo Pérez há outro tipo de relação em comparação com os ingleses".

Sánchez questionou ainda sobre Hamilton, que foi duramente criticado pela mídia espanhola quando correu ao lado de Alonso em 2007 na McLaren.

"Este tem um lugar especial no meu coração, está em outro patamar. Naquela época não estava mal, estava começando, era novato, o que começava, mas mudou ao longo dos anos. Agora o vejo um pouco mais perdido. Cada um tem seu modo, sempre há anos bons e ruins, é como o esporte é. Tem pouca relação com todos, se afastou um pouco nos últimos anos. Está ligado ao mundo da moda, se veste meio diferente".

