Ainda sob o clima da batalha apertada entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, as emoções dos fãs dos dois lados esquentou em um nível bem alto após a colisão do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1.

E, como o foco sobre a batida em Silverstone se recusou a sumir após o GP da Hungria, Verstappen acabou se estressando em uma entrevista após a classificação, quando chamou de ridículo as perguntas sobre as chances de outra batida.

Alonso então trouxe uma intriga quando perguntado se ele tinha alguma coisa a dizer sobre a fala de Verstappen.

"Eu não vi a coletiva de imprensa. Mas eu provavelmente sei o que eles estão sentindo por agora. Especialmente o Max, porque ele é o cara jovem disputando contra a lenda, contra o campeão. Ele não é inglês, então é sempre mais difícil para ele", falou o espanhol.

Não elaborando o seu comentário em um primeiro momento, Alonso teve que explicar exatamente o que ele quis dizer com o a fala "não é inglês". O bicampeão explicou que ele sente que a dominância do Reino Unido no esporte, com sete times baseados na Inglaterra, deixou o esporte com um viés, uma inclinação para os pilotos do país.

"Eu tenho essa impressão sempre que as coisas ficam 'apimentadas' ou tensas na disputado do título... Este esporte tem um ambiente britânico", disse Alonso. "Todos os times, eles são britânicos. A maioria de vocês, jornalistas ou a atenção da mídia, a equipe de TV, todos vêm do Reino Unido".

"É compreensível, tem um pouco de favorecimento do piloto do seu país que pode ser competitivo e continuar ganhando. Sempre foi isso que senti quando corria, parecia que eu era o vilão da Fórmula 1 quando eu disputava um título contra os britânicos".

"Quando eu vi aquilo em Silverston, quando eu vejo as perguntas que o Verstappen recebe, etc, eu entendo o que ele sente, com certeza".

Apesar de Alonso ter dois títulos com duelos contra Michael Schumacher, sua campanha mais intensa foi em 2007 quando ele competiu pelo campeonato em uma temporada cheia de polêmicas contra Hamilton, com ambos na McLaren.

F1 2021: Verstappen SUPERIOR a Hamilton? Holandês se gaba de ser MAIS RÁPIDO; veja debate

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast – A primeira metade do campeonato da F1 foi a mais incrível dos últimos anos?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: