F1: Ferrari admite surpresa com ritmo de Mercedes e McLaren

Embora fosse amplamente esperado que a Ferrari voltasse à forma em Zandvoort, neste fim de semana de Fórmula 1 na Holanda, graças aos mais altos de downforce da pista, o que não era esperado por muitos era o quão rápido Mercedes e McLaren seriam.

George Russell e Lewis Hamilton lideraram na primeira sessão de treinos livres, com a Mercedes emergindo como a ameaça mais próxima da Ferrari à tarde. Mas o ritmo de Lando Norris, da McLaren, que foi quarto nas duas sessões de treinos, também o colocou no meio do caminho.

Depois de uma campanha em que a Ferrari e a rival Red Bull tiveram as coisas do seu jeito, a presença de outros carros na mistura serviu como um alerta.

Sainz, que foi o segundo mais rápido atrás de Leclerc no TL2, disse: “Parece que voltamos a ser competitivos, um pouco como esperávamos depois de um fim de semana tão difícil em Spa.

“Mas também estamos muito surpresos com a rapidez de todos: McLaren, Mercedes e Red Bull. Estamos todos em três décimos de segundo. Tenho certeza de que isso tornará as coisas muito, muito apertadas na qualificação. E emocionante!”

Leclerc acrescentou: “Estamos todos extremamente próximos e ainda é uma surpresa ver todos tão próximos.

“Vai ser um dia complicado, mas estamos ansiosos para dar mais um passo à frente.”

Embora a Ferrari tenha parecido rápida no primeiro dia de ação, especialmente em comparação com a problemática equipe Red Bull, ambos os pilotos acharam que precisavam obter ganhos com seu equilíbrio.

Sainz disse: “Acho que precisamos ajustar. Tivemos um equilíbrio longe do ideal na execução de uma volta.

“Sinto que precisamos melhorar um pouco o setor um e o aquecimento do pneu macio, além de um pouco do equilíbrio. Mas é tudo uma questão de ajuste e pequenas margens na qualificação.”

Leclerc acrescentou: “Em geral, o equilíbrio foi muito complicado. Estamos lutando para girar o carro e, nas saídas, é bastante ágil. Então, precisamos trabalhar nisso, mas estou confiante de que podemos dar um passo à frente.”

