Depois de anos competindo contra a Ferrari na Fórmula 1, o ex-piloto de Williams e McLaren Juan Pablo Montoya finalmente conseguiu dirigir um carro da Scuderia, no evento Ferrari Finali Mondiali - uma celebração anual da marca - resumindo sua experiência em Mugello como "incrível".

O colombiano sentou-se ao volante de um carro F2008 com especificações daquele ano, de propriedade de seu companheiro de equipe de DragonSpeed no ​​WEC, Henrik Hedman. Ele ainda sorria de orelha a orelha quando foi questionado sobre a sensação pela edição italiana do Motorsport.com.

"Meu companheiro de equipe este ano, Hedman, nos convidou para pilotar o carro e tem sido muito legal, uma experiência incrível", disse Montoya. "Sabe, é um carro contra o qual sempre competimos na F1. E é estranho poder vir aqui e guiar em Mugello. Quer dizer, não tem como ficar melhor do que isso."

Campeão da CART de 1999 e vencedor da Indy 500 de 2000, o piloto foi uma sensação ao se mudar dos Estados Unidos para a categoria máxima em 2001, fazendo parceria com Ralf Schumacher na Williams, e foi um dos poucos que conseguiu desafiar Michael Schumacher em seus anos dominantes.

Notoriamente atormentada por problemas de confiabilidade, a escuderia britânica não foi um fator importante no campeonato de 2004, mas Montoya conseguiu fazer três poles e marcar sua primeira vitória em casa da Ferrari em Monza - onde ele ficou famoso por completar uma volta com média de 262,242 km/h na qualificação.

O colombiano teve sete vitórias durante o tempo na Williams e McLaren antes de sair no meio da temporada de 2006, retornando aos EUA para passagens pela NASCAR e Indy, que rendeu outra vitória na Indy 500.

Juan Pablo Montoya, Ferrari F2008

Com sua velocidade e atitude imperturbável em relação a Schumacher e Ferrari, Montoya rapidamente se tornou um favorito dos fãs em todo o mundo - e um inimigo dos tifosi, mas ele acredita que seu talento latino e arrojo também foram apreciados pelos fãs italianos, mesmo que eles não pudessem torcer por ele em um fim de semana de corrida.

Questionado sobre como foi sua experiência de ser o inimigo público número um ao vencer o GP da Itália em 2001, Montoya sugeriu que havia muitos "sentimentos contraditórios" entre os fãs da escuderia ao vê-lo vencer.

"Você tinha que derrotá-los todas as semanas, entende o que quero dizer?", comentou. "Especialmente se fosse na Itália, o lugar onde você sempre quer ganhar deles e nós sempre fomos muito bons em Monza, então sempre foi muito especial."

"Foi interessante porque por ser colombiano e ser latino, acho que muitos italianos gostaram muito de mim. Então, acho que foi uma mistura de sentimentos, mas a Ferrari tem muita tradição e ser capaz de, depois de todos esses anos, entrar em uma e dar algumas voltas foi muito bom."

A respeito da experiência de experimentar a F2008, que ficou famosa por quase levar Felipe Massa ao título em uma inesquecível disputa no Brasil, Montoya admitiu que teve que resistir ao impulso de levar um chassi tão lendário e inestimável ao limite.

"Cada carro é muito diferente", disse ele quando questionado sobre como a Ferrari se compara aos carros da Williams e da McLaren. "Nunca pensei quando deixei a Williams que iria entrar em uma McLaren, e ela deveria ser muito semelhante, mas não era. Foi um grande choque no início."

"É difícil de saber, porque os pneus são bem mais duros do que os que corremos, mas a sensação do carro é muito boa, dá para ver como tudo é bem feito. É desafiador porque você quer pilotar muito forte, mas não quer cometer um erro e danificar o veículo de outra pessoa! E se pensar bem, foi com esse que a Ferrari ganhou um mundial de construtores pela última vez..."

Juan Pablo Montoya, Ferrari F2008

