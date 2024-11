A temporada de 2025 da Fórmula 1 terá uma grande turma de novatos, mas o mais bem colocado será Andrea Kimi Antonelli, que se juntará à Mercedes como substituto de Lewis Hamilton.

O italiano enfrentará imediatamente grandes pilotos que sabem o que é vencer na classe mais alta do automobilismo, mas ele tem trabalhado em silêncio durante todo o ano para garantir que não perca nenhum detalhe.

Era comum ver Antonelli na garagem de Brackley ao lado do chefe de equipe Toto Wolff, quieto e atento às conversas com as manchetes, e apenas alguns meses antes de ser o próximo, ele ofereceu sua visão sobre seu desenvolvimento:

"Quem melhor para aprender do que pilotos como Lewis [Hamilton] e George [Russell]. Construir um relacionamento com George será importante para o próximo ano, e ver como Lewis trabalha com a equipe tem sido ótimo porque ele tem muita experiência, o que realmente ajuda a entender a maneira como eles trabalham.

"Não quero incomodá-los no fim de semana, mas às vezes peço conselhos ou pergunto por que tomaram determinada decisão. Os dois são incríveis, tem sido ótimo trabalhar com eles", explicou. "Depois, há o 'Bono' [engenheiro de Hamilton]. Tenho trabalhado e aprendido com ele para estar pronto para 2025, e também estou estreitando meu relacionamento com as duas equipes".

Ele também comentou sobre seu primeiro fim de semana oficial, após sua estreia no Grande Prêmio da Itália e uma repetição no GP do México: "Monza foi emocionante. Foi uma das minhas duas corridas em casa e havia muita expectativa durante todo o fim de semana, e pode-se dizer que aprendi minha lição da maneira mais difícil com o que aconteceu no TL1".

"Gostei das duas sessões que fiz, especialmente diante do público de minha casa. É uma lembrança que vou guardar por muito tempo, mentalmente também me ajudará a voltar mais forte", disse Kimi Antonelli. "A equipe me ajudou muito. Eles me ensinaram como enfrentar aquele momento e como superá-lo sem se preocupar muito.

"Quando fiz minha segunda sessão no Autódromo Hermanos Rodríguez, no mês passado, tive mais tempo para me preparar, porque não era um fim de semana de Fórmula 2. Foi uma sessão muito mais limpa e foi definitivamente o que eu precisava depois de Monza, eu não queria correr riscos e aprendi muito", disse ele. "As últimas semanas foram assim, de aprendizado".

"Vocês me verão muito mais no paddock da Fórmula 1 à medida que eu me acostumar a estar na pista, construir meu relacionamento com os membros da equipe e experimentar como funcionarão os fins de semana do próximo ano", disse o italiano da Mercedes. "A equipe e eu queremos ter certeza de que não teremos nenhuma surpresa".

Além disso, o jovem de 18 anos revelou que foi muitas vezes à sede da equipe para continuar seu trabalho de desenvolvimento: "Também fiz muitas visitas a Brackley para trabalhar no simulador e na simulação de dados".

"Também dei minha primeira palestra diante de todos os membros da equipe em Brackley e Brixworth, o que foi muito bom, todos foram muito receptivos e amigáveis", conclui.

