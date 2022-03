Carregar reprodutor de áudio

No próximo domingo, a Fórmula 1 realiza sua segunda etapa da temporada 2022: após dobradinha da Ferrari no Bahrein, a categoria desembarca em Jeddah para o GP da Arábia Saudita, que promete emoções no circuito de Corniche.

Apesar das alterações no traçado, a pista segue privilegiando altas velocidades, o que colocará Ferrari, Mercedes e Red Bull à prova no Oriente Médio. Além disso, há outras questões em jogo no GP da Arábia Saudita, como mostra o Motorsport.com.

*Horários de atividades de pista e programas do Motorsport.com você vê mais abaixo

Supremacia da Ferrari

Carlos Sainz Jr., Ferrari, 2nd position, Charles Leclerc, Ferrari, 1st position Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Embora tenha vencido com autoridade em Sakhir, a escuderia italiana não liderou o evento em termos de speed trap (velocidade máxima atingida). Quem andou mais rápido no Bahrein foi o holandês Max Verstappen, da Red Bull (327,9km/h). De todo modo, o time de Maranello confia em sua unidade de potência e chega em Jeddah com a confiança redobrada, já que a etapa inaugural confirmou as expectativas geradas na pré-temporada. A ver se a supremacia segue em Corniche.

'Volta por cima' da Red Bull

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Campeã de pilotos em 2021 com Verstappen, a Red Bull fez pré-temporada sólida e tinha esperança de vitória no Bahrein, mas o monegasco Charles Leclerc foi dominante com a Ferrari e o time de energéticos ainda terminou o dia com um abandono duplo, já que Max e o mexicano Sergio Pérez tiveram problemas na bomba de combustível. Entretanto, a equipe mostrou que não está longe da rival vermelha e seu ás holandês esteve sempre à frente da Mercedes. Na Arábia, será preciso reagir.

Desempenho da Mercedes

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Beneficiada pelos problemas da Red Bull, as Flechas de Prata conseguiram emplacar um pódio com o britânico Lewis Hamilton e viram seu compatriota e novo companheiro George Russell terminar em quarto após largar em nono. O resultado, porém, 'esconde' o fato de que a equipe alemã esteve aquém da rival austríaca tanto em ritmo de corrida quanto em ritmo de classificação. Além disso, o time germânico sofreu com a velocidade de reta no Bahrein. Em Jeddah, o desafio será grande.

'Sonho' da Haas

Kevin Magnussen, Haas F1 Team Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Após o caos gerado pela invasão russa à Ucrânia -- com a dispensa de Nikita Mazepin como consequência --, poucos poderiam imaginar que a equipe norte-americana 'fisgaria' um top 5 na etapa inaugural de 2022. De todo modo, o dinamarquês Kevin Magnussen calou os críticos em seu retorno à F1 e terminou o GP do Bahrein em quinto após protagonizar boas brigas em Sakhir. Além disso, os indícios são de um carro promissor da Haas para este ano. É necessário confirmar.

'Sobrevida' da McLaren

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Se a Haas surpreendeu positivamente no Bahrein, o destaque negativo foi a McLaren. Após problemas de superaquecimento nos freios durante os testes de Sakhir, a corrida foi igualmente ruim para o time de Woking, tanto que o australiano Daniel Ricciardo e o britânico Lando Norris foram 14º e 15º, respectivamente. Se a fase ruim persistir, a briga para ser a 'melhor do resto' se transformará em luta para não 'se rebaixar' ao pelotão do fundo. É o que está em jogo já em Jeddah.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 11h Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 14h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 11h Bandsports Classificação Sábado 14h Band e Bandsports Corrida Domingo 14h Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 12h25 Bandsports Corrida 1 Sábado 09h30 Bandsports Corrida 2 Domingo 10h55 Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

