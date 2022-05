Carregar reprodutor de áudio

A Aston Martin está dando o que falar em Barcelona neste fim de semana, ao apresentar uma atualização do AMR22 que parece ser uma cópia direta do conceito do RB18 da Red Bull. E o time de Silverstone negou as sugestões de que teria obtido dados ilegais da Red Bull para a produção das novidades apresentadas durante o GP da Espanha de Fórmula 1.

As similaridades entre os dois carros foi suficiente para fazer com que a FIA lançasse uma investigação sobre como o design foi criado, com o órgão absolvendo a Aston Martin, afirmando que a atualização seguiu o regulamento, usando apenas uma inspiração da Red Bull.

Porém, é visível que a Red Bull não está convencida disso, e vem expressando preocupações de que tenha ocorrido o vazamento de propriedade intelectual, com alguns membros do time austríaco indo para a Aston Martin nos últimos meses.

Como parte de um grande investimento na equipe, a Aston Martin contratou diversos profissionais do paddock ao longo de 2021, incluindo nomes da Red Bull, como o ex-chefe de aerodinâmica Dan Fallows, que assumiu o posto de diretor técnico.

Falando em Barcelona, o consultor Helmut Marko deu a entender que nem tudo pode ter ocorrido de forma legal na transferência de recursos humanos entre as equipes.

"Não é apenas Dan Fallows", disse Marko à Sky Sports Alemanha. "Há evidência de que dados foram baixados. Dan Fallows estava em quarentena [período de 'geladeira' de um funcionário que troca de equipes na F1]. O que ele tinha em sua cabeça... copiar não é uma abordagem proibida. Mas como você consegue copiar, fazer uma cópia tão detalhada de nosso carro sem documentos?".

Andrew Green, chefe técnico da Aston Martin, negou tais acusações, deixando claro que sua equipe começou a buscar o conceito igual ao da Red Bull antes mesmo de ver o RB18.

"Não sei quais são essas acusações que a Red Bull se refere. Tudo que posso dizer é que, em nenhum ponto, recebemos dados de ninguém. A FIA veio e fez uma investigação profunda, examinando todos os dados, entrevistaram as pessoas envolvidas e concluíram que foi um desenvolvimento completamente independente".

"Sobre esse ponto que você mencionou, sobre empregados potenciais, esse carro foi concebido no meio do ano passado, com uma trilha dupla ao lado do carro do lançamento, e a maioria dos lançamentos foram feitos antes mesmo da Red Bull aparecer. Então acho que essas acusações estão muito fora da realidade".

Green acrescentou dizendo não ter gostado das alegações da Red Bull sobre sua equipe, especialmente após o ok da FIA.

"Estou desapontado, especialmente com o fato da FIA ter se pronunciado sobre o carro. Eles vieram, olharam e declararam que tudo foi legítimo. Foram eles quem viram os dados, e eles são os únicos que podem fazer o julgamento, não apenas sobre nós, mas todas as equipes e, pelo regulamento, eles são obrigados a fazem um julgamento sobre isso. Pra mim, é assunto encerrado".

Green explicou que a Aston Martin já planejava dois caminhos de desenvolvimento para o AMR22 desde o começo: o usado no lançamento e a alternativa, mais próxima da Red Bull. Enquanto admite que o caminho inicial foi o errado, ele disse que ficou surpreso ao ver o time austríaco com a mesma ideia.

"Se você olhar para o desenvolvimento do carro que está aqui agora, verá que tudo aconteceu no fim do ano passado. Tínhamos dois caminhos, e foi um choque, uma surpresa, ver a Red Bull com um conceito similar. Mas acho que isso reforça nossa sensação daquela época de que havíamos escolhido o caminho errado para começarmos. Acho que essa foi a confirmação".

SEXTA-LIVRE: LECLERC abre trabalhos na frente na Espanha; Mercedes RESPIRA e VERSTAPPEN só o 5º

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #178: Será o fim da linha para Vettel e Alonso na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: