Valtteri Bottas acredita que a Mercedes "deve ser perfeita em todas as áreas" para compensar a diferença que a Red Bull tem este ano na Fórmula 1.

A escuderia austríaca foi a dominadora no último final de semana do GP do Bahrein, onde Max Verstappen liderou no geral, embora tenha sido derrotado por Lewis Hamilton na corrida graças a uma estratégia bem-sucedida da equipe alemã e ao trabalho do piloto britânico em conservar seus pneus.

A disputa foi muito apertada entre os dois pilotos, com Verstappen até batendo Hamilton para assumir a liderança no final da corrida, mas tendo que desistir da posição por ter ultrapassado os limites da pista na Curva 4.

Bottas, por sua vez, teve que se contentar com uma terceira posição distante, embora apreciasse o resultado geral da equipe de Toto Wolff após um panorama que parecia muito diferente dos testes anteriores.

"Como equipe, se nos tivessem dito nos testes de pré-temporada que teríamos dois carros entre os três primeiros, um deles vencendo a corrida e marcando mais pontos do que a Red Bull, com certeza teríamos aceitado", disse o finlandês.

"Então, sim, como equipe, foi um desempenho geral sólido, mas ainda há coisas que temos que melhorar e podemos melhorar. Mas é um começo e é cedo, são os primeiros dias da temporada."

Olhando para as próximas corridas, Bottas reconhece que a Mercedes terá que ser muito boa e ser perfeita em todas as áreas se quiser bater a Red Bull novamente.

“Ele ainda tem que melhorar”, disse sobre o ritmo do W12.

“A Red Bull parecia muito rápida e estou ansioso para ver a última volta entre Max e Lewis no replay”.

“Não temos o carro mais rápido no momento, temos de ser perfeitos em todas as áreas, mas obviamente também queremos ter o carro mais rápido, por isso temos que continuar trabalhando”, concluiu.

