F1: Bottas explica o que deu errado na largada do GP do Bahrein

Carregar reprodutor de áudio

Valtteri Bottas explicou que o problema de largada que lhe custou várias posições no GP do Bahrein de Fórmula 1 já vinha acontecendo ao longo da pré-temporada, com a equipe ainda buscando uma solução.

O finlandês havia conseguido a sexta posição no grid, largando ao lado de seu ex-companheiro de Mercedes, Lewis Hamilton. Mas, no início ele sofreu uma enorme derrapagem e foi engolido por boa parte dosa rivais, chegando ao 14º lugar no final da primeira volta.

Bottas revelou que as largadas da Alfa Romeo foram um problema recorrente ao longo da pré-temporada, o que significava que ele já estava alinhado no grid temendo que o problema da embreagem surgisse novamente.

“Honestamente, não estava tão confiante em ir para o grid porque 50% das largadas que tivemos nos treinos e testes foram ruins”, disse Bottas.

"É uma área em que precisamos trabalhar. Acabei tendo uma grande derrapagem. Cozinhei os pneus traseiros, ainda derrapando na terceira marcha, e então na primeira volta eu estava deslizando e sendo um alvo fácil.

“É uma coisa mecânica, que às vezes temos essa vibração na embreagem. Acontece 50% das vezes.

"E quando isso acontece é muito fácil quebrar a tração. Então sim, está na lista e estamos trabalhando nisso."

Xevi Pujolar, chefe de engenharia de pista da Alfa Romeo na F1, explicou que a equipe fez "algum progresso" na solução do problema da embreagem, que também afetou o companheiro de equipe de Bottas, Zhou Guanyu.

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Embora tenhamos duas corridas em fins de semana seguidos, ele espera que a Alfa possa minimizar o problema na Arábia Saudita esta semana.

"É algo em que fizemos algum progresso, mas ainda estamos um pouco frágeis nessa área", disse Pujolar.

"Ambos os carros tiveram largadas muito ruins e não apenas a largada, mas também tentando pegar aderência e evitar incidentes durante a primeira volta.

“Teremos que tomar algumas medidas e tentar entender um pouco mais, ver como podemos resolver, ou tentar minimizar o máximo possível para a próxima semana, porque não temos muitos dias.

"Vemos que não somos os únicos que estão enfrentando esse tipo de problema, mas para nós foi pior."

Bottas se recuperou para terminar em sexto lugar em sua estreia na Alfa, graças ao sólido ritmo de corrida e degradação de pneus relativamente benigna em comparação com alguns rivais do meio de grid, enquanto o novato Zhou conquistou um ponto em 10º, após o duplo abandono das Red Bulls.

CUTUCADA em Verstappen? Wolff DESTOA de Max e fala de Red Bull ZERADA: Não desejo MÁ SORTE a ninguém

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #168 - 'Volta' da Ferrari incendeia ainda mais disputa da F1 em 2022?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: