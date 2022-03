Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton nunca esperou receber um pedido de desculpas da FIA na investigação da final da temporada de 2021 da Fórmula 1 de Abu Dhabi, mas chamou o reconhecimento do erro humano de "um passo positivo".

A federação publicou seu relatório sobre o controverso GP que encerrou o último campeonato, explicando os eventos que levaram ao reinício pós-safety car na última volta, onde Max Verstappen ultrapassou Hamilton para vencer o campeonato.

A investigação citou "erro humano" do ex-diretor de provas Michael Masi, que não implementou pelo menos dois artigos do regulamento esportivo ao recomeçar a prova, mas exerceu sua autoridade permitida pelo Artigo 15.3.

Descobriu-se que Masi agiu de "boa fé" ao tentar fazer a corrida voltar às condições de bandeira verde, e o relatório reconheceu a pressão que ele estava sofrendo devido ao acúmulo de funções do cargo.

Hamilton ficou "desiludido" com sua derrota. Isso o levou a ficar em silêncio durante as férias antes de retornar para o novo ano enfatizando a necessidade de transparência.

Falando após a publicação do documento, o heptacampeão revelou que ainda não o leu corretamente e não esperava receber nenhum tipo de pedido de desculpas como parte das descobertas.

"Vou ler talvez depois do fim de semana [do GP do bahrein] ou algo assim", disse Hamilton à época (antes da última prova). "Eu não estava esperando um pedido de desculpas, e não é algo em que estou realmente focado. Sabemos como as coisas são e que provavelmente não iria acontecer."

"O fato é que ao menos existe essa transparência. Creio que admitir que erro humano foi um passo positivo."

"Não podemos voltar, infelizmente, e mudar o passado. Então, eu apenas foco no que posso fazer agora e tento moldar o futuro com essa equipe e fazendo este carro ser competitivo. Temos um pouco de trabalho a fazer."

Nas semanas que antecederam a publicação do relatório, Hamilton pediu que ele fosse divulgado para que os fãs pudessem entender completamente o que aconteceu em Abu Dhabi.

O britânico conversou com o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, dois dias antes das descobertas serem reveladas, realizando uma "boa reunião" na qual concordou em fazer uma doação de € 50.000 para caridade em vez de uma multa por perder a cerimônia de prêmios da federação no final de 2021.

A FIA já implementou uma série de mudanças após a controvérsia de Abu Dhabi, incluindo a introdução de dois diretores de corrida que alternam o papel, bem como maior apoio por meio de um vice-diretor, um conselheiro sênior e um novo controle de corrida virtual.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, sentiu que houve "uma grande mudança em relação ao que foi visto antes" do órgão ao divulgar o documento.

"Se está completo ou não, fraco ou contundente, acho que lançá-lo é um bom passo em termos de governança, e você pode lê-lo de qualquer maneira", disse ele. "Acho que para nós, o reconhecimento do erro humano é muito importante, e agora fechamos o capítulo."

"Sei que saiu agora, mas não tenho pensado mais em Abu Dhabi desde que nosso carro provou não ser competitivo na pista este ano", concluiu Wolff.

