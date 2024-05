Recentemente, foi apresentada uma proposta para abranger os 12 primeiros foi avaliada em uma recente reunião da Comissão da Fórmula 1, mas sentiu-se que era necessário mais tempo para definir um plano melhor. O principal fator que está sendo discutido agora é se os pontos devem ou não ser distribuídos muito mais atrás - e potencialmente até o 20º lugar. Atualmente, os 10 primeiros marcam pontos nas corridas principais.

Falando sobre as últimas novidades da proposta de pontos, o chefe de equipe da Williams, James Vowles, disse: "Acho que mudar os pontos é sensato, mas havia apenas dúvidas sobre onde iríamos? É P12, P14, P16, ou todos os carros, fundamentalmente.", questionou.

"Foi uma conversa muito boa na Comissão de F1 sobre isso, em que a sala estava praticamente unida para fazer algo que fosse bom para o esporte. No entanto, vamos tomar nosso tempo para acertar e fazer isso de uma vez.", explicou Vowles.

O chefe da equipe Aston Martin, Mike Krack, disse que, como o público da F1 mudou nos últimos anos, era correto considerar uma mudança radical na forma como os pontos eram distribuídos.

"Acho que o sistema precisa ser analisado", explicou ele. "Também temos uma nova base de fãs. Não somos mais os puristas que éramos há muitos anos. Portanto, acho que realmente é hora de dar uma olhada nisso. Pessoalmente, acho que sempre precisa haver algo pelo que lutar, onde quer que você esteja."

"Acho que foi um bom consenso na Comissão de F1 dizer que queremos fazer um ajuste, mas não devemos apressá-lo, porque não queremos mudá-lo novamente mais tarde. Por isso, acho que é importante pensarmos bem sobre isso e discutirmos algumas propostas diferentes na próxima vez.", avaliou.

Zak Brown, CEO da McLaren Racing, na coletiva de imprensa dos diretores de equipe Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Embora tenha havido algumas críticas de que a ampliação das posições de pontuação tornaria muito fácil ganhá-los, o CEO da McLaren, Zak Brown, acha que oferecer pontos para cada finalizador tem seus méritos.

"Acho que poderia haver um argumento para todos", disse ele. "Obviamente, isso seria uma grande reforma."

"Acho que, assim que os pontos entram em jogo, cada ultrapassagem se torna muito mais importante. Às vezes, os carros se aproximam, poupam algumas coisas no carro, se desgastam, porque estão fora dos pontos. Isso eliminaria esse problema."

"Se um carro mais rápido for colocado na parte de trás, cada ultrapassagem será importante. Portanto, acho que é possível argumentar a favor de todo o grid - e certamente não menos do que 12."

"Mas acho que, como James mencionou, precisamos mudar uma vez e foi isso que concordamos na Comissão da FIA: vamos fazer uma revisão. Acho que todas as equipes estavam no mesmo ponto, que expandir os pontos é uma boa coisa a se fazer. "

Veja DEBATE sobre o QUALI para o GP de MIAMI de F1 | Q4

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #280 - Rubinho e Massa desafiam tempo; tudo sobre a revolução da Stock Car

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!