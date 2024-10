O GP de Singapura foi a última corrida de Daniel Ricciardo na Fórmula 1 e, embora ele e sua equipe soubessem disso, o resto do paddock não sabia, ou pelo menos não oficialmente. No entanto, várias pessoas, como Max Verstappen, aproveitaram o momento para se despedir dele, enquanto o australiano saboreava seus últimos momentos em seu monoposto, sozinho e silencioso.

A RB foi criticada por não ter anunciado a saída de Daniel Ricciardo antes do fim de semana de Singapura, principalmente nas redes sociais. Muitos lamentaram o contexto em que o piloto, que corre na F1 há mais de 10 anos e tem 257 GPs em seu nome, foi embora, sem receber a despedida que merecia, segundo alguns.

A pessoa que também sabia da partida de Ricciardo para Marina Bay era seu substituto, Liam Lawson. Na garagem da RB durante a corrida, o neozelandês já estava preparando sua chegada na VCARB01, enquanto o homem que o substituiria teve um último fim de semana emocionante.

"Singapura realmente não foi um fim de semana agradável para mim, simplesmente porque todos nós sabíamos o que iria acontecer", explicou Lawson em uma entrevista à Newstalk ZB.

"Ao mesmo tempo, Daniel sempre foi muito bom para mim de várias maneiras quando eu estava pilotando no ano passado. E mesmo nesta temporada, ele sempre foi alguém... Nunca me senti competitivo com ele ou algo do gênero. Nunca tive essa impressão. Portanto, não foi uma sensação agradável".

"Ele tem sido [benevolente]. Ele fez um trabalho muito bom neste fim de semana. Honestamente, tenho muito respeito pela maneira como ele lidou com a situação, porque não consigo imaginar como é, é uma posição semelhante à que eu estava no ano passado, mas obviamente ele é muito mais requisitado, muito mais famoso do que eu. Ele recebeu muitas perguntas e tentou se esquivar delas. Ele fez um trabalho muito bom".

Por outro lado, Lawson é um jovem que, como qualquer piloto, trabalhou a vida inteira para chegar à Fórmula 1. Ele explica que nada o impedirá de aproveitar essa oportunidade e tirar o máximo proveito dela, um discurso que o próprio Ricciardo lhe deu.

"Mas, obviamente, para mim, eu só tenho uma chance na F1 e é agora", acrescentou o jovem de 22 anos. "Obviamente, sou grato por essa oportunidade e tenho de agarrá-la com as duas mãos. E, ao mesmo tempo, [Ricciardo] me disse a mesma coisa. Ele me disse para aproveitá-la ao máximo".

Embora seja difícil comparar as situações de Lawson e Ricciardo, o neozelandês teve um vislumbre do que o australiano pode estar sentindo. Há apenas um ano, no GP de Singapura 2023, Lawson teve seu melhor fim de semana desde que a substituição.

Ele chegou ao Q3, se classificou em décimo e terminou a corrida em nono, marcando seus primeiros pontos na F1 no processo. Foi então que a Red Bull lhe disse que ele não pilotaria mais na atual temporada.

"Isso foi há exatamente um ano e nunca esquecerei a sensação que tive no ano passado, porque comecei o fim de semana com minha melhor classificação [ao chegar] ao Q3. E basicamente me disseram que eu não estaria pilotando no próximo ano", disse Lawson.

"E agora estamos um ano depois. E este ano não tem sido o mais agradável, mas estou feliz por termos nos mantido firmes. E agora estou mais bem preparado. Há tanta coisa para aprender na F1 que, honestamente, mesmo que você não dirija, você absorve muitas informações. Será um grande passo, mas estou feliz por termos aguentado".

