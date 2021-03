Sergio Pérez se lembra de ter sido "expulso" de um teste júnior da Red Bull cerca de 15 anos antes de assinar com a equipe para a temporada de 2021da Fórmula 1.

Pérez fará sua estreia pelo time austríaco no próximo final de semana depois de deixar a então Racing Point no final do ano passado, marcando sua primeira troca de equipe desde 2014.

O mexicano estrelou a temporada de 2020 ao terminar na quarta colocação na classificação geral do campeonato de pilotos, além de conquistar sua primeira vitória na categoria no GP de Sakhir.

Perez é o primeiro piloto que a Red Bull assina fora de seu próprio grupo de jovens pilotos desde 2007, quando contratou Mark Webber da Williams.

'Checo' fez parte do programa de jovens pilotos da Ferrari até o final de 2012, quando se juntou à McLaren como substituto de Lewis Hamilton.

O mexicano, no entanto, revelou que conversou pela primeira vez com o conselheiro da equipe austríaca Helmut Marko sobre se juntar ao programa júnior da Red Bull quando corria na Fórmula 3, o que o levou a um teste.

"Em 2007, fui convidado para fazer um teste", lembrou Perez no podcast Beyond the Grid da F1.

"Não correu bem. Tive um problema com o assento, porque os meus joelhos estavam batendo no volante, por isso não conseguia virar. Estava muito longe do ritmo."

“Quando voltei, fui expulso. Não tive uma chance extra. Fui muito lento. Era tudo uma questão de tempo de descanso. Eu simplesmente fui expulso. Acho que foi em 2007 ou 2006."

“Então fui para a F3. Eu estava competindo contra os pilotos da Red Bull e estava liderando o campeonato. Eu o vi em Silverstone (e disse): Helmut, como você está? "

"'Nós vamos vencer, nós vamos vencer', ele me dizia. Então, eu disse: 'tenha um bom dia Helmut.'"

Sergio Perez crosses the line to take victory Photo by: GP2 Series Media Service

Pérez foi apoiado ao longo de sua carreira júnior pela escuderia Telmex, que o ajudou a passar da F3 britânica para a GP2 na temporada de 2009, onde correu pela Arden de Christian Horner.

O piloto disse que houve outra conversa sobre a possibilidade de ingressar na Red Bull durante o tempo que esteve com a equipe Arden.

"A outra conversa foi uma vez na GP2, meu primeiro ano com Christian", disse.

“Depois de uma boa corrida que fiz em Silverstone, ele veio até mim e disse, 'ei, o que você está fazendo?' e assim por diante."

"Ele me disse, 'você está bem, mas tem seu próprio programa de piloto, você não precisa de mim.' Essa foi a conversa final que tivemos, que eu me lembro. "

Pérez terminou em segundo lugar na GP2 em 2010 antes de ingressar na academia da Ferrari, para, em 2011, estrear na F1 com a Sauber.

Questionado se acha que foi melhor não ter entrado no programa de pilotos da Red Bull, o mexicano achou difícil especular.

"Quem sabe o que teria acontecido, que oportunidades eu teria?", disse.

"Definitivamente ajuda fazer parte desse programa júnior. Mas eu só tenho que dizer que sou extremamente grato a (Dietrich) Mateschitz, a Helmut, Christian, Adrian (Newey), toda a família Red Bull, por me ter dado essa oportunidade, é algo ótimo."

"Eles são movidos por resultados. E ninguém antes me deu a oportunidade de estar em um carro de ponta, então eu tenho certeza de que vou entregar agora", concluiu.

