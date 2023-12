A temporada de 2023 acabou de terminar, mas a Fórmula 1 está planejando o início do próximo campeonato. O 676, nome do projeto do novo carro da Scuderia para 2024, está sendo construído enquanto o desenvolvimento aerodinâmico continua no túnel de vento. Dentro da equipe de Maranello há um certo otimismo, mesmo que, após as declarações bombásticas do ano passado, a abordagem externa seja muito discreta.

Se o almoço de Natal de Fred Vasseur com os jornalistas da F1 foi confirmado em 15 de dezembro, a equipe, por outro lado, está planejando o início da temporada 2024. A ideia seria mostrar o septuagésimo monoposto do time italiano na terça-feira, 13 de fevereiro, em Fiorano, seguindo o padrão do ano passado de uma apresentação e uma breve estreia na pista.

Em seguida, um dia para verificar todas as peças na oficina e, então, em 15 de fevereiro, seria a vez do primeiro dia de filmagem com os dois pilotos, Charles Leclerc e Carlos Sainz, ocupados com as filmagens comerciais, mas também para fazer as primeiras avaliações do novo projeto gerenciado por Enrico Cardile.

A FIA, a partir do próximo ano, permitirá 200 km em vez dos 100 habituais, portanto, haverá uma oportunidade de coletar dados sobre o carro antes de ele ser enviado ao Bahrein para os testes de inverno, que serão realizados em uma única sessão de 21 a 23 de fevereiro, pouco antes do GP de abertura de um campeonato que oferecerá nada menos que 24 etapas.

Cada equipe tentará definir uma data no calendário, na esperança de não ter apresentações sobrepostas, correndo o risco de compartilhar a visibilidade da mídia com outras em um dia tão importante para patrocinadores e investidores. A Scuderia ainda não definiu uma data firme, pois ainda é possível uma mudança de alguns dias, no máximo.

Há um desejo claro de atrasar o lançamento do novo carro o máximo possível para não exibir suas soluções técnicas para a concorrência. A Ferrari, de acordo com a tradição, mostrará o carro em que correrá, talvez sem as últimas atualizações aerodinâmicas planejadas.

