A Fórmula 1 está avaliando a ideia de uma corrida de novatos a ser realizada após o teste de pneus do GP de Abu Dhabi. Como parte de uma discussão que começou na mais recente reunião da Comissão de F1, os chefes da categoria e os diretores de equipe têm ponderado sobre a melhor forma de oferecer mais oportunidades de pista para os jovens pilotos.

Com os testes dos carros atuais mais restritos, os dirigentes acham que os pilotos novatos não estão tão preparados quanto no passado, quando mais quilometragem era permitida.

Conforme relatado anteriormente pelo Motorsport.com, uma ideia de permitir a entrada de novatos como 'coringas' nas corridas de F1 foi rejeitada devido às complicações relacionadas à entrada de carros, já que não há espaço para permitir terceiros carros. Também foi considerado ilógico substituir as estrelas atuais para dar lugar a jovens relativamente desconhecidos.

Outra ideia é a abertura de mais sessões de treinos para os novatos, mas uma proposta mais ousada que está sendo considerada é a de uma corrida sprint pós-temporada. A ideia é que a corrida com pilotos novatos ocorra após o teste de um dia que será realizado em Abu Dhabi, na terça-feira após o final da temporada em dezembro.

De acordo com os regulamentos atuais, as equipes devem ter dois carros no teste de Abu Dhabi. Um dos carros deve ser para pilotos novatos que não tenham competido em mais de dois GPs, enquanto o outro é designado para testes de pneus do próximo ano por um piloto atual.

Antes da próxima reunião da Comissão de F1, que deve ocorrer no mês que vem, os diretores esportivos foram solicitados a considerar se a ideia é viável e como a estrutura de regras poderia se ajustar a ela - já que isso exigiria uma mudança nos regulamentos esportivos.

Falando antes do GP da Itália, o CEO da F1, Stefano Domenicali, explicou que achava que a ideia tinha mérito em ajudar a desenvolver jovens talentos do volante.

"Há um projeto sobre a mesa, ou seja, a possibilidade de organizar uma corrida sprint para jovens pilotos em Abu Dhabi", disse Domenicali. "Estamos refletindo sobre como dar aos jovens a oportunidade, durante o teste de Yas Marina, de brilhar e ganhar experiência - não apenas dirigindo no teste, mas também em um contexto competitivo".

"Isso certamente ajudaria em seu treinamento, com o objetivo de prepará-los para a próxima etapa. Conversaremos sobre isso em detalhes até o final de setembro para entender a viabilidade dessa ideia".

Oliver Bearman, Haas VF-24 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Realizar uma corrida de sprint após o teste de Abu Dhabi seria um enorme desafio logístico, tanto para as equipes quanto para os organizadores - que teriam de incluir fatores como sistemas de cronometragem, segurança, oficiais e pessoal da equipe.

Também não está claro como essa sprint seria exibida na televisão - se seria vendida para emissoras regulares ou apresentada nos próprios canais da F1.

Se o plano da corrida de sprint para novatos ganhar alguma força, será um estímulo para os pilotos novatos que se qualificarem e tiverem uma vaga para o próximo ano.

O novo piloto da Haas, Oliver Bearman, e o recruta da Alpine, Jack Doohan, poderiam participar, assim como Andrea Kimi Antonelli, com fortes rumores para ser o companheiro de equipe de George Russell na Mercedes.

Em última análise, pode ser um passo longe demais para organizar as coisas para este ano, mas isso não significa que a ideia não possa voltar para 2025.

Mais sprints

Domenicali acredita que as corridas de sprint foram um sucesso para a F1 e reiterou sua crença de que deve haver mais do que seis por temporada no futuro - mas ele acha que isso só acontecerá a partir de 2026.

"Existe a possibilidade, no futuro, mas não em 2025, de aumentar o número de finais de semana", disse o CEO da F1. "Vemos cada vez mais interesse, mas obviamente não podemos pensar em uma escolha como a feita pela MotoGP, onde todo fim de semana é um sprint".

"Acredito que há espaço para aumentar o número de sprints, e discutiremos isso até o final do ano", conclui.

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!