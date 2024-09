EXCLUSIVO F1: Confira bastidores da estreia de Bearman na Haas

Um dia antes do Motorsport.com entrar nos bastidores da garagem da Haas no GP do Azerbaijão da Fórmula 1 de 2024, Oliver Bearman já tinha feito questão de conhecer todos os seus mecânicos que trabalhavam nesse ponto crítico.

Ele cumprimentou toda a equipe da Haas na quinta-feira - uma renovação de energia depois que a equipe americana se acostumou com a tranquilidade despreocupada dos dois pilotos titulares, Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg, nas duas últimas temporadas.

O atendimento à mídia foi cumprido posteriormente e, finalmente, a diversão chegou no dia seguinte. Na sexta-feira, tendo tido direito a um descanso, graças ao horário mais tardio da F1, em comparação com as primeiras sessões de Fórmula 2 que ele estaria disputando pela Prema Racing, Bearman estava pronto para dirigir o VF-24 de Magnussen.

Observamos enquanto ele coloca o capacete, ouve as últimas palavras de sua equipe de apoio pessoal (Enzo Mucci e Jamie Smith) e sobe a bordo do monoposto. O experiente engenheiro de corrida da F1, Mark Slade, o orienta sobre as configurações de interruptores e sistemas no volante e, em seguida, ele parte para a primeira de três corridas - dois stints de pneus médios e uma de macios.

Nessa sessão, ele terminou em 11º lugar e à frente de Hulkenberg, que teve um problema com o DRS, sem o qual haveria uma diferença de 0,4s de vantagem para o veterano.

Podemos ouvir claramente mais treinamento de pilotos por parte da equipe de engenharia de Magnussen - Hulkenberg está analisando os dados quando volta para a garagem e avisa sua equipe sobre possíveis danos no assoalho, enquanto, para Bearman, é Slade que detecta uma anomalia nos dados do sensor do tubo pitot que faz com que os mecânicos corram para verificar o difusor traseiro direito.

Alex Kalinauckas, jornalista da Autosport Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Mas a principal conclusão de ouvir o rádio de Bearman durante a sessão do TL1, de uma hora que foi bastante interrompida, é o quanto ele é silencioso no rádio em geral. Apenas o relato urgente de que "estou com um granulado muito ruim" em uma corrida longa, no final da sessão, revela um pouco de preocupação.

"Isso é típico dos novatos - eles estão absorvendo muita coisa", explica Ed Brand, engenheiro de desempenho do piloto (para os dois carros da Haas) e engenheiro de estratégia da equipe.

O Motorsport.com foi para o centro de mídia da sala de conferências do hotel de Baku, repleto de lustres, para o TL2, mas os membros da Haas relatam mais tarde que essa abordagem silenciosa e de absorver muitas informações de Bearman continua na segunda sessão de sexta-feira. Lá, ele termina em 10º lugar - apenas 0,072s atrás de Hulkenberg.

No sábado, o paddock acordou com um céu surpreendentemente azul. Depois que o Motorsport.com se espremeu para passar pelos muitos obstáculos da paisagem urbana contra os quais a pista está espremida, estamos assistindo ao TL3. Mas mal tivemos a chance de avaliar a abordagem de Bearman à complicada curva 4 à direita, graças ao seu pior momento do fim de semana.

Tendo "freado tão tarde na Curva 1, mesmo em comparação com carros muito mais competitivos, como o [Charles] Leclerc", de acordo com o chefe da Haas, Ayao Komatsu, Bearman estava quente demais na curva à esquerda em sua primeira volta intensa. Ele ficou sem espaço para evitar bater o canto dianteiro esquerdo contra a barreira. A equipe o havia avisado que as condições da pista eram "muito ruins", de acordo com seu futuro chefe.

O início lento do TL3 (graças à garoa inicial) e a primeira parada devido bandeira vermelha, causada pelo acidente de Esteban Ocon, fizeram com que Bearman não aumentasse seu total de duas voltas. Isso foi um grande tristeza para o Motorsport Images e para o dedicado fotógrafo da Haas, Simon Galloway, que se afastou de seu ponto de saída da Curva 5 para dar espaço a um comissário de pista para passar e nunca mais viu Bearman passar depois de ter passado por ele nesse breve intervalo.

Os mecânicos da Haas de Bearman tiveram que fazer um rápido conserto antes do treino classificatório. Mas, depois de agradecer a toda a equipe que fez seu carro voltar ao normal para aquela sessão, ele lhes dá uma recompensa melhor. Ele supera Hulkenberg - em uma pista que o piloto alemão detesta - e fica a 0,128s de entrar no Q3, apesar de ter sido eliminado em 11º no Q2.

Oliver Bearman, Haas VF-24 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

"Ele teve um desempenho abaixo do esperado em três décimos - um erro claro [ir fundo na Curva 11 pelo castelo de Baku e ter que frear na Curva 12 também]", diz Komatsu.

A irritação de Bearman é evidente quando ele é visto batendo no volante em sinal de frustração ao voltar para os boxes. Mas a Haas ficou impressionada com o fato de ele ter voltado ao ritmo na volta das bandeiras amarelas do Q1 e como "o tempo que ele fez com aquele macio usado [na primeira corrida do Q2] é o mesmo tempo que Nico conseguiu fazer com o macio novo", segundo Komatsu.

Depois disso, Bearman dá um aperto de mão em Hulkenberg na zona mista da mídia. Apesar de serem companheiros de equipe temporários, e com Hulkenberg indo para a Sauber/Audi em 2025, diz-se que pelo menos um pequeno vínculo se formou entre os dois.

Foi para Hulkenberg que Bearman verificou que o fato de ele acordar mais tarde era normal para os pilotos de F1, enquanto o Motorsport.com apurou que eles também compartilharam muitas piadas em uma visita à fanzone de Baku no sábado.

Para Bearman, a corrida é uma loucura. Largando em 10º graças à penalidade de troca de motores de Lewis Hamilton, que teve que sair do pitlane, seu ritmo na primeira passagem pelos médios é muito lento e, na volta 10, ele é solicitado a abrir caminho para Hulkenberg.

O problema é duplo. Mais tarde, ele dirá: "Perdi muito tempo no primeiro stint por não estar dirigindo muito rápido - eu estava economizando muito os pneus e isso não era realmente necessário". Komatsu também está frustrado pelo fato de a Haas não ter "se comunicado bem o suficiente [para dizer] que 'esse ritmo não é bom o suficiente e precisamos fazer algo diferente'".

"Mas isso está do nosso lado", acrescenta.

Oliver Bearman, Haas VF-24, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Para o segundo stint, Bearman volta para a margem do top 10, onde Hulkenberg está brigando com a dupla da Williams - segurando Hamilton de forma impressionante por 23 voltas.

A diferença entre eles era "como um ioiô", de acordo com Bearman, à medida que se aproximavam gradualmente da posição de Hulkenberg, entre Alex Albon e Franco Colapinto, depois que Albon finalmente fez os pit stops e foi ultrapassado pelo dinarmaquês.

Então, faltando 10 voltas para o final, Hamilton "atacou" - novamente, de acordo com Bearman. Com uma rápida tentativa, auxiliada pelo DRS, na longa reta principal de Baku, Hamilton permaneceu no trajeto interno.

Talvez Bearman pudesse ter se assegurado de estar naquele pedaço da pista, mas, mesmo assim, ganhou crédito por julgar sua pressão sobre a Mercedes e por tentar se segurar por fora.

Confiante de que um heptacampeão não iria "me colocar em um muro", ele fez o que pôde até que o inevitável aconteceu e Hamilton estava passando na saída da cena da manobra de Bearman no TL3.

Sua corrida parecia destinada a terminar com um honesto 13º lugar, mas então várias coisas se combinaram a favor de Bearman.

Primeiro, Hulkenberg perdeu a diferença de três segundos que tinha para o novato da Williams, Colapinto, batendo no muro ao se aproximar da curva 15, apertada e em declive, faltando três voltas. Seu ritmo, temendo um furo no pneu, custou caro, e Hulkenberg foi ultrapassado por Colapinto na curva 3, na volta seguinte.

Oliver Bearman, Haas F1 Team, com um companheiro de equipe Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Em seguida, após a colisão de Sergio Pérez e Carlos Sainz, Hulkenberg bateu em um pedaço de detritos com a dianteira direita com a qual já estava preocupado e, como estava "completamente confuso", de acordo com Komatsu, não reagiu bem o suficiente ao sinal de bandeira verde que estava sendo exibido à frente da Curva 3 segundos depois.

Aqui, Hamilton passou por ele, com Bearman tendo a coragem de acompanhá-lo. Foi uma manobra fundamental que garantiu seu 10º lugar e a segunda pontuação, como piloto reserva, para a campanha de 2024, depois de sua participação em Jeddah no lugar de Sainz na Ferrari. "Definitivamente legal", foi a avaliação de Bearman sobre essa conquista.

Voltamos ao paddock em rápida desconstrução para visitar a Haas uma última vez no domingo à noite, com o sol se pondo às margens do Mar Cáspio. Aqui, encontramos Komatsu: "Não é perfeito, mas é impressionante", conclui ele.

Conversando com outros membros da equipe Haas durante o fim de semana, ficou claro que Bearman causou uma impressão ainda maior fora da pista.

Seu aprendizado rápido e sua atitude tranquila e autodepreciativa foram as notas certas para uma equipe que não desfrutou do tipo de glória grandiosa da equipe em que Bearman permanece como júnior, a Ferrari. Entende-se que a Scuderia pagará o salário do britânico no próximo ano, enquanto a Haas também está se beneficiando de seu treinamento para a mídia, que foi ministrado em sua Academia.

Mas é a atitude geral dele que parece ter dado tão certo, até agora, na Haas. O clima é de 'já é um de nós'.

