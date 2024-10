A diferença no desempenho entre Fernando Alonso e Lance Stroll sempre vira motivo para debates, mesmo quando os dois estão equilibrados nas etapas de Fórmula 1. No entanto, nas últimas corridas, o espanhol voltou a apresentar resultados melhores do que seu companheiro na Aston Martin.

Se analisarmos o último GP antes da pausa de três semanas, Alonso somou 17 pontos em cinco corridas, enquanto o canadense continua com zero pontos, com o 11º lugar em Spa e o 13º em Zandvoort como seus melhores resultados.

Falando sobre essas diferenças de desempenho, Mike Krack, diretor da equipe em Silverstone, deu uma resposta aos supostos problemas de Stroll em comparação com Alonso: "Acho que o que falta a ele é confiança no carro".

O chefe da Aston Martin, em defesa de seu piloto, disse que quando ele tem um carro que lhe dá confiança, ele pode ser tremendamente rápido. Neste sentido, ele deu o exemplo do Q2 no GP da Holanda, onde ele se classificou para o Q3 com um tempo que o colocou em quarto lugar, atrás apenas das duas McLarens e da Mercedes de George Russell.

"Vocês sabem o que acontece com Lance: se dermos a ele um carro com bom desempenho, ele será muito, muito bom. Lembram-se de Zandvoort? Ele fez uma volta maluca no Q2, mas só faz isso quando o carro lhe dá confiança".

Continuando na mesma linha, Krack evitou colocar a culpa em Lance e reconheceu que, para melhorar o desempenho dele, é preciso dar a ele um carro que lhe dê muito mais confiança para poder fazer as performances que ele tem mostrado esporadicamente que pode fazer.

"Se ele não tiver isso e, além disso, tiver que dirigir perto dos muros [como em Baku ou Singapura], será muito mais complicado para ele. Então, sim, em geral, eu diria que cabe a nós dar a ele um carro que lhe dê a confiança de que ele precisa para dar o melhor de si".

