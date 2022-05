Carregar reprodutor de áudio

A Aston Martin é o assunto do paddock da Fórmula 1 nesta sexta. A equipe de Silverstone revelou no GP da Espanha uma série de atualizações para o AMR22 que lhe renderam o apelido de "Red Bull verde", devido às similaridades com o RB18 do time austríaco.

Para uma equipe que mostrou o passado que não tem medo de copiar as ideias dos rivais, com o caso da "Mercedes rosa" em 2020, quando ainda era conhecida como Racing Point, a abordagem parece ser similar, mesmo sendo absolvida pela FIA após investigação.

Desde antes do fim de semana, já se falava muito sobre a Aston Martin divulgar uma nova versão do AMR22, muito diferente da anterior, que vinha sofrendo neste começo de temporada. Já era esperado que a equipe abandonasse seu conceito de sidepod para algo diferente, mas talvez não tão extremo quanto o da fornecedora de motores Mercedes.

Mas o que vimos foi que a solução de sidepod alta, de cintura larga e com guelras de resfriamento, usada pelas cinco primeiras etapas, foi trocada por algo que lembra muito o design usado pelo RB18. O conceito da Red Bull parece real não apenas em termos de superfícies que impactam o fluxo de ar externo, mas também no interno também.

Para obter isso, foi necessário uma grande 'cirurgia', já que radiadores, sistema de resfriamento e tubulações de alimentação precisaram ser reorientados para facilitar o conceito aerodinâmico.

Anteriormente, os componentes internos do AMR22 eram colocados em modo horizontal, permitindo o uso de um corte inferior muito maior abaixo da carenagem do sidepod.

O novo arranjo obrigou a equipe a tirar o pé dessa direção de design, reorientando os componentes dentro do sidepod, resultando em uma carenagem externa que é muito similar à rampa de downwash dividida, usada pela Red Bull.

Esse design também se extende ao painel de resfriamento em forma de arco que vai do sidepod até o painel de carenagem atrás do halo, com o arranjo de fendas duplas e a borda do assoalho, com seu ponto médio inserido em um painel.

Mas um aspecto que a Aston Martin não conseguiu ou optou por não replicar é a entrada aberta na parte superior do sidepod. O design do AMR22 não é tão chamativo quanto o do RB18 neste departamento, com uma entrada menor na frente da montagem.

