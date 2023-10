Max Verstappen pode ter conquistado o título mundial de Fórmula 1 de 2023 na corrida sprint em Losail, mas não há sinais de que ele vá relaxar no GP do Catar neste domingo. Largar da pole com as McLarens mais atrás no grid dá ao novo tricampeão uma enorme vantagem, mas uma dupla da Mercedes pode vir para estragar a festa da Red Bull.

Potencialmente, regras de pneus sem precedentes poderiam ser aplicadas para evitar o risco de furos e acidentes arriscados em Losail.

A decisão se essa situação um tanto embaraçosa para a F1 acontecerá será revelada após as 14h (horário local) de domingo e uma reunião importante entre a FIA, a Pirelli, a própria organização da F1 e as equipes.

Como os resultados da análise da Pirelli sobre as condições dos pneus usados na corrida sprint do Catar ainda não são conhecidos, há uma grande falta de dados disponíveis para possíveis previsões do GP.

No momento em que escrevemos este artigo, não sabemos nem mesmo as regras para a ação de domingo, portanto, só podemos fazer uma previsão partindo do pressuposto de que a corrida transcorrerá normalmente.

Afinal, a Pirelli e a FIA esperavam que, ao pintar os meios-fios nas curvas 13 e 14, 80 cm mais para dentro da pista, o risco de problemas com os pneus fosse eliminado.

E lembra-se dos limites de pista dos treinos classificatórios de sexta-feira à noite? Bem, isso criou o maior risco para as chances de Max Verstappen de dominar o GP do Catar. E, embora ele continue sendo o grande favorito, já que seu RB19 tem o melhor desempenho em condições de corrida e já foi o primeiro colocado na classificação do GP, tudo se concentra na Mercedes.

O fato de Sergio Pérez ter sido eliminado no Q2 na sexta-feira, depois de ultrapassar os limites da pista na curva 5, significa que ele começará em 13º. Lando Norris e Oscar Piastri perderam seus melhores tempos no Q3 pela mesma transgressão - embora, em seus respectivos casos, nas curvas 10 e 14 -, o que significa que eles estão em 10º e sexto lugar, e não em segundo e quarto. Em seu lugar, George Russell e Lewis Hamilton são impulsionados a se alinharem atrás do pole position Verstappen.

Uma mudança tardia devido a violações do limite da pista coloca as duas Mercedes diretamente atrás do pole position Verstappen para o GP do Catar Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Na corrida sprint, Verstappen largou em terceiro, mas caiu para quinto na curva 2, sendo "devorado" pela aderência extra proporcionada a Russell e à dupla da Ferrari, graças ao fato do trio ter largado com os pneus macios.

Os pneus macios provavelmente não serão levados em consideração na corrida, mas se os três primeiros colocados do GP estiverem divididos entre os pneus médios e duros, existe a possibilidade de uma repetição, dada a superfície escorregadia e fresca da pista.

Portanto, seria lógico que a Mercedes dividisse sua estratégia de pneus de largada, uma vez que os três primeiros colocados têm a mesma permissão restante de um jogo novo de duros e um jogo novo de médios, com Russell ou Hamilton optando pelos médios e esperando que Verstappen largue com os duros.

De qualquer forma, faz mais sentido para o segundo Mercedes usar a borracha mais dura, já que Russell tem menos terreno a percorrer com uma possível vantagem de aderência se a Red Bull optar por Verstappen largando com pneus duros. É claro que há uma saída óbvia para a Red Bull nessa frente...

De fato, Russell teme "dar adeus a ele depois da curva 1", mas na mesma coletiva de imprensa de sexta-feira à noite em que seu companheiro de equipe estava falando, Hamilton deixou claro que, se houver a menor oportunidade de atacar Verstappen, ele e a Mercedes devem aproveitá-la.

"Estou lutando contra [Verstappen], com certeza", disse Hamilton. "Vou dar tudo de mim para tentar lutar com ele. Talvez, como George disse, ele simplesmente desaparece - como acontece na maioria das outras corridas. Mas talvez consigamos lutar."

A superfície da pista recém-colocada contribuiu para o início caótico do sprint no Catar Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Então, vamos imaginar que a Mercedes se empenhe e chegue a liderar com os dois carros após as trocas iniciais. Isso poderia ser um "massacre", de acordo com Norris, já que a superfície de baixa aderência da pista de Losail contribuiu para os muitos deslizes e escorregões na primeira volta da sprint.

Até mesmo Verstappen teve uma grande oscilação na curva 1, o que lhe custou um impulso inicial crítico contra os pilotos da Ferrari.

Há também uma lição pertinente a ser considerada nessa hipótese geral da recente vitória de Carlos Sainz pela Ferrari em Singapura.

Para superar a vantagem prevista de degradação dos pneus da Red Bull, com a sprint mostrando que a Mercedes tem uma vantagem de ritmo e degradação dos pneus "sobre a Ferrari", de acordo com Russell, a maior esperança da dupla da Mercedes será trabalhar em conjunto.

Alguém que faça o que Charles Leclerc fez, e faça uma aposta alternativa de pneu inicial para fazer uma ultrapassagem na curva 1, vem à mente. O mesmo aconteceu com a tática de DRS de Sainz no final de Singapura.

Houve um vento contrário considerável na reta principal em Losail durante todo o fim de semana, o que naturalmente aumenta a potência do DRS. O uso inteligente dessa ferramenta em dois carros líderes pode ser benéfico para a Mercedes, assim como o uso de Russell ou Hamilton para segurar Verstappen se a oportunidade surgir.

Mais uma vez, um contraponto claro a isso é lembrar o DRS da Red Bull e a proeza da velocidade em linha reta neste ano, o que significa que Verstappen provavelmente conseguirá se livrar de qualquer dificuldade. Mas a Mercedes, e qualquer outra equipe, ainda pode sonhar.

A sprint de sábado mostrou que as interrupções do safety car são altamente prováveis no GP - a pista tem pouca aderência e as ultrapassagens são possíveis, aumentando o potencial de batalhas e, portanto, de contato - especialmente se as estratégias de largada com pneus médios e duros forem divididas entre os pilotos, como aconteceu com os pneus macios e médios no sábado.

Embora a maioria possa ter como objetivo uma corrida com duas paradas, a FIA pode precisar impor estratégias de três paradas no campo por motivos de segurança Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

A Mercedes deve aceitar suas decisões de fazer pits no que será uma corrida com várias paradas, independentemente dos possíveis requisitos de pneus obrigatórios. As temperaturas e o deslizamento da superfície fizeram com que Sainz observasse que "até mesmo na volta de formação podia ver granulação".

E ainda há a questão de Verstappen contra Hamilton na batalha mais uma vez. Eles já se enfrentaram em uma corrida em que o título já havia sido selado e Russell acabou sendo o beneficiado.

Em um dia em que a F1 pode abrir novos caminhos, há uma chance de que alguns passos antigos também sejam retrocedidos.

Verstappen deixou claro que não vai relaxar depois de conquistar seu terceiro título mundial de F1 no sprint de sábado Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

