As equipes de Fórmula 1 estão discutindo planos para evitar uma 'guerra total de testes' em 2025, limitando a corrida de carros de efeito solo recentes, segundo apuração do Motorsport.com.

Com o grid da F1 ficando cada vez mais competitivo e o acerto das configurações mecânicas provando ser a chave para maximizar o desempenho nas corrida, as equipes perceberam rapidamente os benefícios que podem obter com a utilização de carros recentes.

De acordo com os atuais regulamentos de testes da F1, as equipes podem testar por um número irrestrito de dias com o que é oficialmente conhecido como "carros anteriores".

Eles são classificados como estando em conformidade com os "regulamentos técnicos de qualquer um dos três anos civis imediatamente anteriores ao ano civil que precede o ano do campeonato".

Para 2024, isso significa que as equipes puderam correr com seus adversários de 2022 - que foi o primeiro ano da última geração de efeito solo, portanto, tem relevância para o maquinário atual.

Algumas equipes estão usando o teste do carro anterior para ajudar a preparar jovens pilotos, como a Mercedes, por exemplo, que deu uma valiosa quilometragem a Andrea Kimi Antonelli com o W13 de 2022 este ano.

Outras, no entanto, aproveitaram a oportunidade para testar seus carros de 2022 para obter ganhos mais amplos - com a Red Bull, em particular, testando Max Verstappen em Imola com seu RB18 antes do GP da Espanha deste ano para ajudar a aumentar sua compreensão mecânica dos problemas de condução na zebra que enfrentou.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes testando em Imola Foto de: Davide Cavazza

As possíveis oportunidades de desenvolvimento que esse tipo de corrida oferece alertaram as equipes rivais e o Motorsport.com soube que o assunto foi abordado durante a mais recente reunião da Comissão de Fórmula 1 antes das férias de agosto.

Em meio ao que se entende ter sido um aviso de que algumas equipes estavam considerando expandir sua corrida de carro anterior para executar programas de teste completos com pessoal especializado para 2025, estão sendo tomadas medidas para introduzir uma série de regras para limitar o que é permitido.

Essas conversas estão em andamento entre as equipes e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) no nível do Comitê Consultivo Esportivo, e é provável que vários elementos importantes sejam adicionados aos regulamentos do próximo ano.

Embora nenhuma decisão final tenha sido tomada, os elementos que estão sendo debatidos são a proibição de qualquer corrida em pistas que venham a fazer parte do calendário por 60 dias antes de sua realização, uma restrição de apenas quatro dias de corrida (ou 1.000 quilômetros no total) para os pilotos que competem no campeonato atual, com um limite provável de 20 dias no total permitido para os Testes de Carros Anteriores (TPC) da temporada.

As conversas no Comitê devem finalizar as regras nas próximas semanas, antes de serem apresentadas à Comissão de F1 para aprovação no final deste ano.

Falando após o teste de Verstappen em Imola com o RB18 no início deste ano, o diretor da Ferrari, Fréd Vasseur, achava que era preciso tomar medidas para dividir a corrida dos carros anteriores para ajudar os jovens pilotos a obter experiência e os testes para agregar conhecimento de desenvolvimento.

"Você pode diferenciar os TPCs que você faz com seus pilotos de corrida porque isso, para mim, é mais desenvolvimento do que qualquer outra coisa quando você faz um TPC uma semana antes de uma corrida", disse ele.

"Não estou reclamando deles [Red Bull]. Está de acordo com o regulamento, e não há problema algum nisso, mas é mais desenvolvimento do que qualquer outra coisa".

"Se tivermos que policiar isso, teremos que dividir os dois aspectos: Os dias que estamos fazendo [testes] com nossos pilotos e os dias que estamos fazendo [testes] com nossos pilotos que não são de corrida".

Um caminho que já é barrado pelos regulamentos é o das equipes executarem peças de desenvolvimento nos testes TPC.

As regras atuais estabelecem: "Não serão permitidas peças de teste, sensores, instrumentação, software de teste, alterações de componentes, testes operacionais ou testes de procedimento que forneçam qualquer tipo de informação ao Competidor que esteja relacionada aos carros do Campeonato atual ou aos carros em conformidade com Testes de Carros Atuais (TCC)."

No entanto, as alterações de configuração são gratuitas - o que pode ser valioso, já que os carros atuais geralmente operam em uma janela de desempenho estreita, de modo que qualquer ajuda para entender os requisitos da pista pode ser um benefício.

