A Ferrari planeja fazer “pequenos ajustes” em seus processos estratégicos na Fórmula 1 antes da nova temporada, depois de concluir uma “extensa revisão” de suas deficiências no ano passado.

Depois de parecer que desafiaria seriamente a Red Bull e Max Verstappen pelo campeonato no início do ano passado, a temporada da Ferrari degringolou devido a uma mistura de baixa confiabilidade e alguns erros de estratégia.

Algumas das decisões estratégicas - principalmente em Silverstone, onde a Ferrari manteve Charles Leclerc fora com pneus usados para o reinício em safety car, e na Hungria, onde Leclerc recebeu pneus duros enquanto liderava antes de perder ritmo - levou ao escrutínio da abordagem da Ferrari em o pitwall.

O novo chefe da equipe, Fred Vasseur, alertou contra muitas mudanças depois de assumir o comando em Maranello, sugerindo em janeiro que havia fatores mais profundos que contribuíram para os deslizes, em vez de apontar o dedo para indivíduos.

Mas após o lançamento do novo carro de F1 da Ferrari, o SF-23, em Fiorano nesta terça-feira, Vasseur disse que haveria alguns ajustes em sua abordagem estratégica para a primeira corrida no Bahrein no próximo mês.

“Sim, faremos alguns pequenos ajustes”, disse Vasseur. “Mas o que eu disse da última vez é que você vê apenas a parte visível do iceberg. E quando você falou sobre estratégia, você estava falando sobre estrategista e estratégia.

“Não é apenas uma pessoa apertando um botão. É o software, é a equipe na fábrica e também é o processo no pit wall. E, portanto, é uma imagem completa, e não sobre uma pessoa.”

A Ferrari começou 2022 forte com uma dobradinha no Bahrein, mas teria apenas mais três vitórias com Verstappen e Red Bull conquistando os dois títulos.

A equipe não conseguiu vencer nenhuma corrida após o GP da Áustria em julho, lutando para acompanhar o ritmo da Red Bull aos domingos, apesar de muitas vezes liderar na classificação.

O diretor de corridas da Ferrari, Laurent Mekies, explicou que houve uma “revisão muito, muito extensa de 2022” na equipe, analisando “onde temos falhado, porque não há necessidade de se esconder”.

Ele acrescentou: “Aprendemos algumas das coisas no ano passado da maneira mais difícil, então é claro que tivemos essa revisão de 360 graus.

“O que isso significa para nós é que estamos nos concentrando em dar ao nosso pessoal a melhor plataforma para se expressar.

“Revisamos nossos processos, revisamos a maneira como estamos trabalhando, para garantir que cada indivíduo possa se expressar da melhor maneira individualmente e, claro, coletivamente.”

