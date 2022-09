Carregar reprodutor de áudio

A paralisação no calendário da Fórmula 1, devido ao cancelamento do GP da Rússia, foi boa para a Ferrari. A equipe teve tempo para analisar com calma os dados coletados em Monza, extraindo indicações úteis para o desenvolvimento do F1-75 para a parte final da temporada.

A pole position de Charles Leclerc e o segundo lugar para o monegasco alimentaram as esperanças de que o carro pudesse voltar a ser o protagonista antes do final da temporada, conquistando mais uma vitória, para quebrar a sequência do RB18 do holandês.

A análise da telemetria deu resultados inesperados: Carlos Sainz, nos testes comparativos realizados em Monza no primeiro treino livre, não havia encontrado grandes diferenças de desempenho entre o assoalho mais recente (França) e o anterior, e em uma pista como a do "templo da velocidade" que prefere a eficiência aerodinâmica ao downforce e que levou os engenheiros da escuderia a aprimorar o novo piso, deixando o anterior em casa.

A escolha foi acertada, mas não é certo que seja tão acertada quanto em Singapura, onde será fundamental ter o F1-75 com o máximo de downforce, tirando a poeira das asas vistas no GP de Mônaco. Marina Bay, aliás, é uma pista urbana onde é imprescindível explorar uma das características do carro vermelho, a tração.

Como antecipado pelo Motorsport.com, a Ferrari trará um pacote de atualizações para a próxima corrida: a principal mudança diz respeito à parte inferior, que foi revisada em alguns aspectos.

Espera-se algumas mudanças na boca do túnel Venturi: ter ido na direção dos conceitos introduzidos pelo Red Bull RB18 para reduzir o arrasto aerodinâmico na busca de velocidades máximas obviamente penalizou o carro vermelho, que piorou significativamente.

Para extrair o máximo potencial, eles devem poder contar com uma ampla janela de uso de pneus. O F1-75 começou a temporada sendo o carro mais amigável com os pneus, perdendo essa característica principalmente após o GP da Hungria.

Nos qualis, a Ferrari se mostrou muito rápida (10 poles: oito de Leclerc e duas de Sainz), mas na corrida, o desgaste dos pneus com os diferentes compostos tornou-se mais perceptível que o da Red Bull e até o da Mercedes em certas pistas.

A introdução da diretiva técnica 39 pela FIA contribuiu, sem dúvida, para alterar o equilíbrio, mas os engenheiros de Maranello não se resignaram a encontrar respostas para o fracasso inesperado da Hungria, onde a Ferrari foi para obter uma dobradinha, e colheu um fracasso decepcionante que prejudicou suas pretensões de título.

E na corrida húngara, o logaritmo para restringir o efeito de porpoising, a métrica de oscilação aerodinâmica, que impõe um valor máximo de oscilação do chassi desde Spa-Francorchamps, estava ativo, mas apenas para permitir que as equipes fizessem medições porque não tinha valor regulatório.

Em Maranello, portanto, eles trabalharam duro para devolver o F1-75 à sua excelência.

Novo patrocinador a caminho

Nossas fontes confirmaram o teste, explicando que a Ferrari precisava correr antes da chegada iminente de um novo parceiro a ser anunciado em breve. A ocasião, no entanto, não os teria impedido de coletar dados para verificar a correlação entre o túnel de vento e os sistemas de simulação com o pacote de downforce máximo projetado para Singapura.

A Ferrari, portanto, volta à pista com a ambição de aspirar ao grande objetivo, pegando em Marina Bay um fio que remonta a 2019, quando a Scuderia comemorou uma dobradinha com Sebastian Vettel à frente de Charles Leclerc. Depois, a F1 teve que renunciar à viagem a Singapura devido à pandemia, mas um retorno à cidade das corridas noturnas pode funcionar a seu favor.

