Após uma análise no SF21 de Charles Leclerc devido à batida no final do TL2 em Jeddah, a Ferrari confirmou que o monegasco conseguirá manter o chassi e o motor, evitando punições. O piloto afirmou que quer agradecer a equipe "do melhor modo possível" com bons resultados no final de semana do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1.

Leclerc perdeu a traseira do carro na curva 22 nos minutos finais da segunda sessão de treinos livres em Jeddah, batendo no muro em alta velocidade.

A sessão foi imediatamente paralisada e encerrada, mas Leclerc conseguiu sair do carro sem maiores problemas e disse à Ferrari que estava ok. Ele passou por exames médicos antes de ter liberado para o resto do fim de semana.

Após a sessão a Ferrari disse que revisaria o chassi e a unidade de potência para ver se poderiam ser reparados a tempo para o sábado, confirmando posteriormente que ambos estariam prontos para o TL3 e a classificação.

Independente, a batida deixou os mecânicos da Ferrari com um grande desafio pela frente, preparando tudo a tempo do TL3. Leclerc foi o décimo no TL2 apesar da batida, terminando sete décimos atrás de Lewis Hamilton.

"Infelizmente foi um dia que não terminou como eu queria", disse. "Mas, no geral, fizemos tudo que queríamos de testes. Acho que o potencial está ali, e se juntarmos tudo para amanhã, devemos ter um bom dia".

"Mas, obviamente, peço desculpas à equipe que terá um grande trabalho até amanhã preparando o carro. Com sorte farei um trabalho bom o suficiente para agradecê-los do melhor modo possível, com um bom resultado".

Marshals remove the damaged car of Charles Leclerc, Ferrari SF21, from the circuit Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

A Ferrari chega à Arábia Saudita em busca de confirmar a terceira posição no Mundial de Construtores com uma etapa de antecedência. No momento, a equipe italiana tem 39,5 pontos de vantagem para a McLaren e com um máximo de 44 em jogo na próxima semana, basta a Ferrari somar cinco a mais que a rival para garantir isso.

"Não quero relaxar", disse Leclerc ao Motorsport.com na quinta em Jeddah. "Com essas duas últimas corridas, acho que ainda há muito para aprender como equipe, buscando otimizar todo o meu pacote".

"Indiretamente, isso nos ajudará para a próxima temporada, então temos que seguir forçando".

