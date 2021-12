A Red Bull está se esforçando ao máximo para colocar a Mercedes em apuros. Já que nem mesmo a equipe de Milton Keynes trouxe inovações técnicas, o desafio passou a ser saber aproveitar ao máximo as soluções disponíveis para adaptar as características de um carro à pista de Jeddah, um circuito de rua que tem uma velocidade média digna de Silverstone ou Spa-Francorchamps.

O jogo que está sendo disputado na Arábia Saudita ainda está virado para baixo na mesa: a montadora alemã ainda não montou o super motor no W12 de Lewis Hamilton e a escuderia austríaca escolheu deliberadamente um mapeamento de unidade de força Honda muito cauteloso para Max Verstappen.

A Mercedes optou por uma configuração aerodinâmica mais carregada do que a que os engenheiros chefiados por Pierre Waché escolheram para a segunda sessão de treinos livres, quando o holandês entrou em pista com uma asa traseira de mainplane de menor resistência devido a uma forma spoon acentuada e graças às laterais planas, sem riscos e evitando fluxos retorcidos.

No flap móvel, por outro lado, notamos o aparecimento de um nolder vistoso, cuja eficácia se manifesta apenas em curvas lentas, pois o fluxo tende a contornar o flap Gurney além de uma determinada velocidade, enquanto no TL1 esta solução não foi montada .

A velocidade máxima de 4 km/h que separava o RB16B de Verstappen da Mercedes empurrou a equipe de Milton Keynes na direção de buscar total eficiência aerodinâmica.

Será necessário ver o que vai acontecer esta tarde na classificação, quando os pilotos poderão explorar a aceleração do motor e as diferenças de velocidade poderão ser mais acentuadas. O objetivo da Mercedes é trazer Valtteri Bottas ao lado de Hamilton, possivelmente na pole position.

A Red Bull quer fazer com que esse plano de ação fracasse, contando com a inclusão de Verstappen entre os W12. Milton Keynes está convencida de que o problema de aquecer os pneus dianteiros nas três primeiras curvas, manifestado ontem pelo holandês, terá de ser ultrapassado quando a pista de Jeddah ficar como o esperado. Cada pequeno detalhe pode fazer uma grande diferença.

