O argentino Franco Colapinto revelou em entrevista que era a segunda opção da Williams para correr ao lado de Alex Albon na temporada 2025 da Fórmula 1, caso o acordo com Carlos Sainz não fosse adiante.

Colapinto esteve perto de encerrar uma longa ausência de pilotos argentinos na F1. Conforme revelado em entrevista à DSports Argentina, o piloto de 21 anos admitiu que estrear na categoria principal com a Williams em 2025 era uma opção real que não se concretizou.

A Williams lutou durante meses para contratar Carlos Sainz, mas o espanhol tinha outras ofertas e, em certos momentos, parecia que a candidatura da equipe britânica estava perdendo força. Lá, Colapinto acredita que era o próximo na fila, embora Sainz tenha acabado aceitando, o que fechou a porta para ele.

"Sim, eu me senti perto", disse ele. "Eu era o segundo, o que estava atrás de Carlos", comentou, antes de esclarecer que entende por que a Williams optou pelo piloto da Ferrari: "Obviamente, entendo por que Carlos está indo, então nada a questionar e, obviamente, muito feliz pela equipe, que terá um piloto com muita experiência, com talento e, obviamente, com informações de uma equipe como a Ferrari".

Sobre como a contratação de Carlos Sainz o afetará e seu relacionamento com a Williams, ele disse: "Não sei o plano para o próximo ano, estou pensando neste ano, ainda há um longo caminho a percorrer. Mas, obviamente, Carlos é uma adição impressionante à equipe e uma coisa muito boa para a Willams. Ele é um bom parceiro para Albon, pois vem da Ferrari com muita experiência e informação, o que é muito bom para a equipe".

Em seus dias na Argentina, enquanto aguarda o retorno da F2, Colapinto também conversou com a ESPN, onde admitiu que esperava que Sainz tomasse outra decisão: "Obviamente, meu sonho era que a chance de Carlos na Williams desaparecesse, mas bem, é uma honra tê-lo na equipe".

Embora nada tenha sido decidido ainda, Colapinto acredita que a melhor coisa para ele em 2025 é repetir o prelúdio da F1 e se livrar do espinho que o atormentou no início de sua primeira temporada.

"Vencer a F2", disse ele quando perguntado sobre o que fará agora, sem uma vaga de titular na Williams. "Mas você tem que perguntar aos meus empresários o que eu vou fazer. Porque eu escolho e tenho voz para dizer o que quero fazer, mas há uma questão de necessidades e o que você pode fazer com o orçamento que tem e muitas outras questões."

"Agora que Carlos assinou com a Williams, eu adoraria fazer mais um ano de F2 e ter a chance de lutar pelo campeonato desde o início, sem aqueles três finais de semana no começo deste ano que não foram bem somados e me afetaram pelo resto do ano".

"Sem isso, eu estaria na briga pelo título. Sinto-me confortável com o carro e a equipe. Deveríamos estar na briga, mas temos de trabalhar porque precisamos ajustar algumas coisas com a equipe. Estou feliz com o ano da F2", concluiu.

