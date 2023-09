A Haas confirmou que mudará o conceito do carro a partir do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 no próximo mês. E, com essa novidade, o time americano será o último do grid a adotar a solução de downwash nos sidepods, após as demais copiarem o caminho iniciado pela Red Bull no ano passado.

A Haas seguia sendo um ponto fora da curva, mantendo seu modelo inwash sendo que, nem mesmo a Ferrari utiliza mais, com a mudança vindo no GP da Espanha. O outro modelo usado no grid era o zeropod da Mercedes, que também foi descartado em Mônaco.

Agora isso mudará a partir do GP em Austin, com uma grande atualização planejada, incluindo a mudança do sidepod para adotar a solução de downwash. A decisão foi tomada antes da pausa de verão pelo fato da equipe sentir que havia atingido o teto de performance do carro atual.

"Esse era o maior problema com o conceito de agora: não conseguíamos achar mais performance. Desenvolvemos o ano todo e não havia nada ali. Em algum ponto, você precisa fazer algo diferente, e não podíamos ficar batendo com a cabeça na parede tentando enquanto os outros encontravam ganhos".

"A McLaren mudou seu sistema e eles encontraram algo. Então, em certo ponto, você precisa encarar a realidade e mudar o conceito".

A falha da Haas em encontrar melhorias com o conceito atual fez com que a equipe economizasse o orçamento de 2023 dedicado à manufatura de atualizações, abrindo caminho para a mudança de Austin.

"O plano era de termos mais atualizações com o conceito que temos agora, mas como não encontramos performance, não introduzimos atualizações no ano. Não há ponto em fazer peças que não vão tornar o carro mais rápido, por isso não gastamos o dinheiro e agora temos para essa grande atualização".

A mudança pelo downwash deve trabalhar em torno da limitação arquitetônica do VF-23, mas Steiner sente também que a equipe poderá usar as últimas corridas do ano como aprendizado para 2024.

"Não tínhamos certeza se faríamos neste ano ainda, mas no próximo vamos com tudo nesse caminho. Tínhamos que fazer algo este ano e aprender o máximo possível sobre esse conceito para o próximo. Talvez vamos aprender algo que possa ser integrado no carro do próximo ano".

