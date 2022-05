Carregar reprodutor de áudio

A Red Bull conquistou uma nova dobradinha na temporada 2022, com Max Verstappen vencendo o GP da Espanha de Fórmula 1 e Sergio Pérez em segundo e com volta mais rápida, terminando a corrida com pneus macios para se defender de qualquer possível ataque de George Russell.

Porém, Checo liderava a corrida até a volta 49, quando recebeu uma ordem da equipe para que Max pudesse passar, com a alegação de que o holandês estava em melhor ritmo e contava com pneus mais novos que o mexicano. Pérez seguiu a instrução, mas comunicou no rádio que seria necessário tratar o tema após a corrida.

Jo Ramírez, mexicano e que foi parte da McLaren nos anos Alain Prost e Ayrton Senna, sendo muito ligado ao brasileiro, estava no circuito de Barcelona e falou sobre o ocorrido. Acostumado a lidar com personalidades fortes, ele foi questionado pela DAZN se as ordens de equipe foram corretas e respondeu:

“Foi uma grande vitória para o Checo chegar em segundo, mesmo que estando em primeiro antes. Ele cumpriu seu dever de ajudar Max no campeonato. Uma corrida magnifica, sem erros, está em uma fase muito boa”, declarou.

Ramírez destacou que seu compatriota se adaptou bem ao RB18 e que tem se mostrado muito rápido, mas não está no ritmo de Verstappen, o que faz parecer naturais as decisões da escuderia de Milton Keynes.

“No meu tempo, com Senna e Prost era difícil, pois os dois estavam no mesmo nível. Checo não está no patamar do Verstappen, mas está crescendo muito. Acho que estarão no mesmo nível em algumas corridas”, disse.

Apesar da previsão, Ramírez não considera que Perez lute pelo campeonato neste ano, pois até que o mexicano iguale o nível de performance com Verstappen, estará em desvantagem de pontos.

“Até que se equiparem, Max estará adiante na classificação e, com isso, Checo já perdeu a chance neste ano. Mas não importa, ele é jovem e está melhorando a cada dia, mas agora o campeonato é difícil”, finalizou.

Após polêmica, Sergio Mauricio comenta 'treta' no Twitter, explica "mimimi" e manda recado a haters

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #179: O que Hamilton e Russell podem conseguir com melhora da Mercedes?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: