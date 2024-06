A Audi divulgou uma primeira atualização sobre o progresso que está fazendo no desenvolvimento de seu novo motor de Fórmula 1, dizendo que ele já está cobrindo distâncias equivalentes a GPs em testes no dinamômetro.

A fabricante alemã está se preparando para uma entrada oficial da marca na categoria em 2026, quando assumirá oficialmente as operações da Sauber no grid.

E, embora tenha se mantido relativamente discreta até agora sobre o avanço do trabalho em sua sede em Neuburg, na manhã de sexta-feira (28) ela revelou alguns detalhes sobre o ponto em que as coisas estavam.

Em uma entrevista publicada pela Formula Racing com o CEO da Audi, Adam Baker, e o diretor técnico Stefan Dreyer, a empresa deixou claro que o trabalho estava dentro do cronograma.

Baker disse: "Após apenas dois anos, nossa unidade de potência, que consiste em um motor de combustão, motor elétrico, bateria e controle eletrônico, está funcionando dinamicamente na bancada de testes.

"A união bem-sucedida dos vários componentes em uma única unidade é o resultado de trabalho árduo e excelente trabalho em equipe. A Audi Power Unit já percorreu distâncias equivalentes a GPs na bancada de testes. Ganhamos muito tempo de teste com os componentes individuais em 2023 e pudemos incorporar a experiência adquirida nos próximos estágios de construção em paralelo".

"Marcos e metas significativas foram alcançadas, o que dá uma boa sensação a toda a equipe".

A Audi revelou que havia escolhido alguns dos locais mais desafiadores para seus testes, incluindo o novo circuito de Las Vegas.

Dreyer disse: "Operamos a unidade de potência no banco de testes com diferentes layouts do calendário atual da F1, dependendo do objetivo".

"Por exemplo, Las Vegas é interessante para nossa equipe em termos de gerenciamento geral de energia. Várias curvas rápidas e lentas alternadas e quase dois quilômetros de aceleração total na Las Vegas Strip, proporcionando o ambiente de desenvolvimento perfeito para o ajuste fino do motor de combustão e dos componentes do ERS (Sistema de Recuperação de Energia)".

Dreyer acrescentou que, como a unidade de potência já percorre distâncias de corrida, o trabalho pode passar a incluir outros elementos.

"Após sermos bem sucedidos nos testes de simulações de corrida com a unidade de potência, em breve faremos o mesmo com todo o sistema de acionamento, o que significa a combinação de unidade de potência e transmissão", explicou.

"Ao mesmo tempo, estamos trabalhando a todo vapor no desenvolvimento de performance para atingir as metas que estabelecemos".

Além do trabalho no motor, a Audi fez um grande investimento para adequar suas instalações em Neuburg ao padrão da F1.

Dreyer acrescentou: "Implementamos uma modernização e expansão muito ambiciosa de nossas instalações de testes. Hoje, temos 22 bancadas de teste de última geração no local. Nossas novas ferramentas de desenvolvimento são de ponta e nos permitiram alcançar uma curva de aprendizado acentuada".

A Audi disse que trabalhará com um fornecedor de combustível para seu projeto de 2026 e recrutou técnicos de outros fabricantes de F1 para ajudar a aumentar sua base.

