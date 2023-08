Charles Leclerc explicou nesta quinta-feira pré-GP da Holanda porque não teve "nenhum acordo ou discussão que seja" com a Ferrari durante a pausa de verão sobre a extensão de seu contrato com a equipe de Maranello na Fórmula 1.

Em 2019, o monegasco se comprometeu a um acordo de cinco anos com a Ferrari. E rumores durante a pausa de verão sugeriam que ele havia fechado um novo contrato de 150 milhões de libras (aproximadamente R$950 milhões) como parte de uma extensão inicial de dois anos com opção para mais três.

Mas o monegasco negou as especulações, brincando que 'sonhava' com um acordo lucrativo desses. Mas, na verdade, não houve nenhum tipo de discussão com a Ferrari. Ele acrescentou que está feliz com o seu plano e o da equipe para o futuro, priorizando o carro de 2023 e deixando as negociações para o fim do ano.

"Eu adoraria que esse acordo fosse real, porque parece ótimo! Mas não há nenhum acordo ou discussão que seja. Em determinado momento certamente vamos tê-las. Acho que minhas intenções são claras. E, do lado da equipe, não sei, mas não estou preocupado também".

"Não é uma prioridade para agora. No momento, queremos trabalhar o máximo possível no carro para voltarmos ao patamar do ano passado, lutando por vitórias. Depois veremos. Mas, no fim da temporada, certamente teremos essas conversas".

Leclerc diz não ter pressa em fechar esse novo acordo com 18 meses para o fim do atual porque não acredita que a Ferrari vá correr atrás de outro piloto ou que ele será atraído por uma rival.

"Honestamente, não tenho prazos. Não tenho pressa. Ainda tenho um ano e meio, o que parece pouco de certo modo porque o contrato era de cinco. Então estamos perto do fim, mas ainda há tempo".

"Não estou preocupado. Se estivesse, já teria iniciado as discussões. Tudo ficará bem. Estou tranquilo por fazer isso no fim do ano".

"Basicamente, não estamos falando sobre isso um com o outro. Eu não faço, nem eles. Então ambos decidimos que esse era o caminho correto".

